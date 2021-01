Así fue como la actriz Maribel Guardia se enteró de la infidelidad de Joan Sebastian

Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia, fue una de las hermosas esposas que el fallecido cantante Joan Sebastian tuvo. La actriz de origen costarricense y el cantautor nacido en Juliantla, Guerrero (ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer), tuvieron una hermosa historia de amor, sin embargo, terminó con un corazón roto y herido ante una infidelidad de parte del llamado "Poeta del pueblo".

En una reciente entrevista con el programa "Ventaneando" de TV Azteca, con motivo de su 25 aniversario, la hermosa Maribel Guardia recordó que se enteró de la infidelidad de su entonces esposo Joan Sebastian con la actriz mexicana Arleth Terán, al estar viendo este show de televisión junto al cantautor.

"Tengo unos recuerdos muy tristes de 'Ventaneando' porque justamente cuando me puso el cuerno Joan, yo me enteré por 'Ventaneando', porque aparte lo dijeron en vivo, yo estaba con Joan, ahí fue cuando terminé con él", contó la hoy esposa del abogado Marco Chacón.

Tras enterarse a través del programa a cargo de Pati Chapoy, la cantante no la pensó dos veces y le exigió a Joan que se fuera de la casa, "y nunca más volvimos". Asimismo recordó que fue el periodista de espectáculos Pepillo Origel, quien dio a conocer la noticia de la infidelidad de Joan Sebastian con Arleth Terán.

Entonces, tengo recuerdos realmente dolorosos, de cuando dieron la noticia que Origel dijo que lo había visto la noche anterior con Arleth Terán en un antro.

Por su parte Juan José Origel, quien en los inicios del programa "Ventaneando" fue parte de los conductores, relató que había ido a un bar en el Centro Histórico de la Ciudad de México y "ahí arrinconado vi a Joan Sebastian con una chava muy guapa, total ya que entonces lo veo y ya vengo y cuento aquí dije, '¿qué creen? Me encontré a Joan Sebastian con Arleth Terán, Maribel estaba viendo el programa".

Pati Chapoy agregó que la hermosa y escultural cantante, estaba en su casa recostada en su cama junto a Joan cuando escuchó la noticia. Posteriormente Maribel fue al clóset, sacó todas las botas y chalecos que tenía, para después pedirle que se fuera de la casa.

Fruto de la relación amorosa que Maribel Guardia tuvo con Joan Sebastian, tuvo a su único hijo Julián Figueroa. Anteriormente en una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino", la actriz de 61 años de edad aseguró que Joan "era tremendo, era un seductor innato y él sabía cómo tocar el corazón de una mujer".

Maribel Guardia no le guarda rencor ni al padre de su hijo ni a la actriz Arleth Terán. En una entrevista para el programa "Un nuevo día" de la cadena hispana Telemundo, comentó: "yo a Arleth Terán no la culpo absolutamente de nada, ella era una chiquilla, además que el que me quería supuestamente era él, no ella. Honestamente yo jamás le eché la culpa a Arleth, a Joan sí, porque él era el que me debía tener un respeto".