Así fue el bautizo de lujo de Frida Sofía; María Félix fue su madrina

México. Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán, tuvo un bautizo de lujo y María Félix fue su madrina. Uno de los eventos más espectaculares y del que en su momento todo mundo habló fue el bautizo de Frida Sofía, quien nació en marzo de 1992 y fue bautizada a los pocos meses de nacida.

El bautizo de Frida Sofía se llevó a cabo en Ciudad de México, y tuvo muy pocos invitados, de acuerdo a reportes en distintos medios de comunicación. Asistieron los familiares más cercanos de Alejandra Guzmán, entre ellos Silvia Pinal, su mamá; Sylvia Pasquel y Luis Enrique, sus hermanos.

Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, quien en ese entonces era pareja sentimental de Alejandra Guzmán, era el más feliz por celebrar el bautizo de su pequeña, quien era esperada con amor por él y por toda la familia.

El bautizo de Frida Sofía fue todo un acontecimiento y cientos de personas estuvieron afuera de la iglesia donde se llevó a cabo. Todo un cuerpo de seguridad estuvo presente e impidió que pudieran ingresar a la ceremonia, la cual fue de carácter privado.

Pero la presencia de María Félix, "La Doña", era tema aparte, ya que la mayoría de la gente sabía que ella era la madrina y todo mundo quería verla. La señora Félix, quien nació el 8 de abril de 2014 y murió también un 8 de abril, en 2002, llevaba buena relación y amistad con Silvia Pinal y La Guzmán, por eso fue elegida como madrina.

Frida Sofía, quien actuamente tiene ya 28 años de edad, contínuamente recuerda y evoca a María Félix, su madrina, a través de varias publicaciones en Instagram, y en una reciente entrevita con el programa Primer Impacto, expresó de qué manera siente que se identifica con ella.

Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona, no es porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice, sus frases, en realidad son frases o citas. Y las cejas, o sea todo, así desde lo feminista que es, hasta lo perra, tiene sus pantalones bien puestos (…)", mencionó.