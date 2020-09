Así fue el casting de Millie Bobby Brown para "Stranger Things", serie que la catapultó a la fama

Millie Bobby Brown se ha convertido en toda una promesa en el mundo de la actuación, además de un ícono para varias casas de moda como Dior, Coach, Armani, Valentino y otras más, sin dejar de mencionar que es toda una influencer para las jóvenes de su edad. Muchos han llamado a la joven actriz la "Shirley Temple" del siglo XXI. Saltó al estrellato gracias a la serie "Stranger Things" donde interpretó a "Eleven" (Once), una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales.

Millie Bobby Brown tenía 12 años de edad cuando se lanzada la primera temporada de "Stranger Things", una serie de televisión estadounidense de suspenso y ciencia ficción, coproducida y distribuida por Netflix. Fue escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer. Hoy en día tiene 16 años y su carrera artística va en ascenso. La joven actriz regresa a la plataforma Netflix, el llamado "Gigante del streaming", protagonizando la película "Enola Holmes".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al ver la evolución que ha tenido Millie Bobby Brown, cabe recordar el casting que hizo para formar parte de Stranger Things. En un especial llamado "Beyond Stranger Things", fueron mostradas estas imágenes de cada uno de los niños protagonistas. Millie quedó más que sorprendida al verse en el casting que llevó a cabo.

Cabe mencionar que Millie Bobby Brown tuvo su debut en la actuación en 2013, en la serie de drama y fantasía "Once upon a time in Wonderland" (de la cadena de televisión ABC), una serie derivada de "Once upon a time", interpretando el papel de la joven Alicia. En 2014 tuvo un papel protagónico en la serie de drama y suspenso "America intruders" como Madison O'Donnell. Posteriormente participó en la serie "NCIS" como Rachel Barnes, una niña sociópata. En 2015 interpretó a Lizzie en la serie "Modern Family" y luego apareció en "Grey's Anatomy" en el personaje de Ruby.

Millie Bobby Brown en su personaje de "Enola Holmes". Foto: Instagram @milliebobbybrown

Gracias a su estupenda actuación en "Stranger Things", Millie Bobby Brown obtuvo la aclamación por parte de la crítica por su interpretación y diversas nominaciones a premios de prestigio, entre ellos los Premios SAG a mejor actriz en una serie dramática, y los Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de drama; también ganó el galardón de los Premios Saturn a mejor actriz joven en una serie de televisión en 2017.

Ahora la actriz muestra una vez más el potencial artístico que posee, con el protagónico en la película "Enola Holmes". ¿De que trata? Enola Holmes, la hermana menor del mítico detective Sherlock Holmes, descubre que su madre ha desaparecido y se dispone a encontrarla. En su búsqueda, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas y se encuentra con una conspiración que gira en torno a un misterioso lord, demostrando que su ilustre hermano no es el único talento en la familia.

Enola Holmes, la hermana de Sherlock Holmes, es un personaje creado por la escritora estadounidense Nancy Springer, quien le dio vida a una intrépida investigadora capaz de seducir a un público juvenil, en una saga que Netflix decidió convertir en un filme, disponible en la plataforma de streaming a partir de este miércoles 23 de septiembre. La actriz manifestó en sus redes sociales sobre este nuevo proyecto:

Esta película me ayudó a encontrarme a mí misma y me inspiró para no tener miedo de unirme a las conversaciones sobre mi futuro, nuestro futuro, por mi edad o sexo. 'Enola' cuenta su historia de la manera que ella quiere y esa narrativa empoderada siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y espero que viva en el tuyo también.

También te puede interesar:

Protagonistas de Stranger Things dejan atrás su niñez

Millie Bobby Brown está por encima del odio cibernético

Millie Bobby Brown defiende su criticada amistad con Drake