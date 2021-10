Así fue el curioso monólogo de Kim Kardashian en el SNL, donde se burló de ella misma y hasta de su divorcio

Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kim Kardashian no tuvo piedad al ofrecer su monólogo durante la más reciente edición del famoso programa americano Saturday Night Live, donde se burló de sí misma, de su familia y hasta de su divorcio con el rapero Kanye West.

Desde Nueva York, la estrella del popular programa Keeping up with the Kardashians tuvo su debut como presentadora del SNL, donde habló en tono sarcástico de su mediática familia y algunos temas destacados de su vida, causando así una gran revolución, volviéndose el tema de conversación y tendencia en las redes sociales.

"Soy Kim Kardashian y es genial estar aquí esta noche", compartió la empresaria de 40 años de edad, siguiendo con: "lo sé, también me sorprende verme aquí", mientras se le vistiendo un atuendo completamente rosa de terciopelos, guantes y aretes e lujo.

Entre los temas que tocó estuvieron su divorcio con West, este sorprendentemente en la primera fila esa noche, Caitlyn Jenner, Corey Gamble y más. Además, se burló de todos aquellos que le dicen que "sólo es una cara bonita", dejando en claro que también hay talento detrás del maquillaje, cabello y atuendos de impacto.

Luego, habló sobre Gamble, el actual novio de Kris Jenner, de apenas 40 años de edad, que se interesó por ella en 2014 y se refirió a él como "un cazador de fortunas", dejando boquiabiertos a los presentes y seguramente haciendo dudar al público, pues es una polémica que dicha relación siempre ha enfrentado.

Por otro lado, se burló de su exmarido, de quien solicitó el divorcio hace ocho meses tras años de relación y cuatro hijos, reduciendo su separación a "su personalidad". A pesar de esto, lo llamó el mejor rapero de todos los tiempos, un genio talentoso, entre otras cosas.

"He sido muy bendecido en esta vida y estoy agradecido por todo. Honestamente, todos los altibajos. Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos: un genio legítimo y talentoso que me dio cuatro hijos increíbles. Entonces, cuando me divorcié de él, debes saber que se redujo a una sola cosa: su personalidad", compartió durante su monólogo.

Posteriormente habló sobre cómo todas las mujeres de su familia tienen un legado con la letra K, pero ninguno común en los Estados Unidos y "promedio", pues Kris supo elegir muy bien, sin embargo, a consideración de Kim, "no sé cómo vio venir eso y no a Caitlyn".

Finalmente, se refirió a la familia, el mediático clan Kardashian-Jenner, momento en el que habló sobre sus perfectos físicos, pero destacó que el suyo era el ejemplo de todos los tiempos, incluso para sus hermanas. "Básicamente, soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas les enseñan a sus cirujanos plásticos", dijo Kim Kardashian