Así fue el debut como cantante de Chiquis Rivera durante 2014

México. La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, comenzó su carrera artística en el año 2014, al dar a conocer su sencillo Paloma Blanca y su debut lo hizo en la televisión internacional durante los Premios Juventud, escenario donde cantó Esa no soy yo.

A través de YouTube circula el video de la primera presentación que tuvo Chiquis Rivera y en la que canta con banda. Aparece elegantemente vestida y muestra seguridad en todo momento; hace play back, su número musical está ambientado entorno a un circo y la acompañan músicos hombres y mujeres.

Y la suerte y el éxito le favorecieron a Chiquis a partir de ese momento, puesto que su nombre comenzó a leerse y escucharse en todas partes y así ha sucedido hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo ha colocado otros temas como Paloma negra, Entre botellas, Los chismes, La necia, Me vale y Las destrampadas.

Mucho se ha criticado la vida personal y profesional de Chiquis en el sentido de que supuestamente se ha "agarrado" de la fama que tuvo su fallecida mamá Jenni Rivera para sobresalir, y en un principio ella se defendía, pero últimamente se dedica más a trabajar que ha acer caso de comentarios negativos.

También muchos detractores de la cantante han expresado que no tiene talento, y con talento o sin él, lo cierto es que Chiquis ha logrado llamar la atención y se le nota su gusto por lo que hace; disfruta el escenario, la música y le pone muchas ganas a sus interpretaciones.

La polémica Chiquis no deja de ser noticia en el mundo del espectáculo, sobre todo por las publicaciones que realiza en Instagram, y en una reciente escribe: "con estrías y celulitis yo me amo y me acepto", con la que hace honor a su aspecto físico, ya que muchos también la han atacado y le refieren que no luce bien, pero a ella no le importa y por eso publica que se ama como es por dentro y por fuera.

Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!

#NoFilter #NoEdit #NoFaceTune", escribe Chiquis en su post, mientras que sus fans contestan: "Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto", "Ellaaaaaaaa andas con todoooo", "Divina".

Chiquis, de 35 años de edad y originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, se convirtió en centro de atención hace unos días en las redes sociales, puesto que publicó que visitó Tulum y fue captada bailando sobre los asientos del lugar, por lo que internautas le hicieron ver que estos tiempos de pandemia no son apropiados para que se ande paseando.

Y en las últimas semanas se ha hablado mucho del divorcio entre Chiquis y Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original banda el Limón, y ha trascendido también que al parecer él quiere que ella pague los gastos derivados del proceso legal por el que ambos pasan.

A pesar de que ambos fueron vistos juntos en El Paso Texas, y se habló de una posible reconciliación, al parecer no es así y siguen adelante con los trámites del divorcio. La pareja estaría separada desde septiembre de 2020, se informó en distintos portales de noticias.

En une entrevista que Chiquis dio a Ventaneando dijo que uno de los problemas por los que atravesó su matrimonio fue querer sobreproteger a Lorenzo y si enfrenta un divorcio es porque piensa que Dios así lo quiso, tiene que aprender la lección y seguir adelante con su vida.

También asegura que no le cierra las puertas al amor, pero tampoco necesita un hombre para continuar con su vida personal y profesional.