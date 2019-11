Así fue el debut de Emma Coronel en el reality show Cartel Crew

La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, hizo su tan esperado debut en el reality show llamado Cartel Crew de VH1, programa en donde comparte créditos con Michael Blanco, el hijo menor de Ana Griselda blanco, mejor conocida como La Madrina de la Cocaína.

En primer episodio -transmitido ayer por la noche- en donde aparece Emma, en un yate, con unas gafas y su hermosa cabellera cuenta que su vida no ha sido nada fácil e incluso lamenta que las personas la juzguen sin antes conocerla.

“A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices ‘no puedo hacer esto’”, contesto la esposa del Chapo luego de que Michael Blanco le preguntara lo duro que ha sido su vida, dejando entrever que ha sido así después de que a su esposo le dictaran cadena perpetua más 30 años en la corte en Nueva York.

La mayor parte del tiempo posible trato de ser positiva y no engancharme en lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada, señaló.

Pero por otro lado, Emma dijo estar emocionada al comenzar un nuevo proyecto, y ese es lanzar una línera de ropa a nombre de su esposo