Fue en el 2013 cuando RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, lograron lo que todo trainee (aprendiz) anhela tras años de ardua preparación: ¡debutar! En aquella época algunas personas no creyeron en Bangtan Sonyeondan, llegando a asegurar que la agrupación rookie de hip hop (en ese momento) se desintegraría en poco tiempo. Desde el principio los chicos originarios de Corea del Sur recibieron varias "balas", sin embargo, entre ellos con ayuda de su fandom, curarían toda herida y demostrarían por qué son "Los chicos a prueba de balas".

BTS debutó el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento del single álbum "2 Cool 4 Skool", que incluye la canción principal "No More Dream", así como el B-Side "We Are Bulletproof Pt.2".

Tras el lanzamiento de "2 Cool 4 Skool", RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llevaron a cabo su primer showcase para "Melon Showcase"; el video de este momento inolvidable para BTS y ARMY, fue compartido a través del canal oficial de LOEN Entertainment en YouTube.

En su debut showcase Bangtan cantó "We Are Bulletproof Pt. 2", tema que compuesto en el 2010 cuando los integrantes de BTS era trainees; posteriormente presentaron el single principal "No More Dream".

BTS durante la filmación de su primer MV "No More Dream". Foto: Big Hit Music

En una entrevista para "Melon Showcase", cada uno de los jóvenes con muchos sueños por cumplir, se presentaron y hablaron con respecto a debutar como una banda de Hip Hop, sobre sus canciones y metas como grupo. Suga dijo en aquel entonces:

BTS es un grupo de Hip Hop, hay muchos idols haciendo música Hip Hop, pero vamos a hacer la más auténtica música de Hip Hop.

Con respecto a "We Are Bulletproof Pt. 2" el rapero, productor y compositor Min Yoongi, explicó que la primera parte de esta canción la hicieron durante su etapa de trainees, "diciendo que somos los mejores, llenos de espíritu, después de tres años hemos hecho la parte dos, que es un analísis de sangre y sudor (esfuerzo)".

Sobre "No More Dream", el líder de BTS (quien anteriormente tenía en nombre artístico de Rap Monster), dijo que el popular rap ganster de los 90's fue revivido con la emoción del 2013, a través de esta canción.

Les puede recordar a 'Deep cover' de Dr. Dre, la canción le pregunta a los adolescentes: '¿cuál es tu sueño?'

En aquella entrevista en su primer showcase, Kim Namjoon expresó que la meta de BTS a corto plazo, era ganar el premio al Mejor Artista Nuevo. "Significa mucho porque es un premio solo para novatos y queremos que las personas piensen de inmediato en nosotros, cuando se trata de un Idol de Hip Hop.

Ocho años han pasado ya desde aquel primer showcase y actualmente BTS es una de las agrupaciones más majestuosas de todos los tiempos. Las letras de sus canciones van más allá de ser simples canciones, llevan por el mundo un hermoso y poderoso mensaje de amor propio, a luchar por tus sueños, enfrentar tus demonios y quedarte con el mejor aprendizaje.

BTS ha salvado la vida de sus millones de fans de diferentes maneras; hoy en día Bangtan y ARMY han creado un universo púrpura donde se apoyan mutuamente, un universo donde nada libremente la ballena Whalien y ya no está solitaria, un universo donde la buena música nunca faltará.

