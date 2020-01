Así fue el esperado reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt

¡Por fin! El esperado reencuentro de los famosos Jennifer Aniston y Brad Pitt se llevó a cabo durante los premios SAG Awards en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y la expareja más famosa de Hollywood fue fotografiada compartiendo un íntimo momento detrás de escena que causó gran revolución en redes sociales y emocionó a todos sus fanáticos.

Pitt se llevó el galardón como mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood, mientras que Aniston, por su lado, se llevó a casa el premio a mejor actriz de reparto por su papel principal en la serie dramática The Morning Show.

En una de las fotografías parece que el actor le dice a su exmujer "No te vayas", detrás del escenario de los Screen Actors Guild Awards, en donde los famosos se encontraron luego de celebrar sus triunfos en sus respectivas categorías, sin duda, una imagen que dice más que mil palabras.

Foto: AFP

"Dejaremos esto por aquí!", escribió la cuenta de Twitter de los SAG Awards al compartir una secuencia de cuatro fotografías de los actores, en las que parece que Aniston parece querer irse, pero su exmarido la detiene y sujeta de la muñeca.

Durante la espera de Pitt para volver al salón del Shrine Auditorium fue captado "embobado" mirando a su exesposa mediante una de las pantallas ubicadas detrás de escena. En la imagen se aprecia al actor observando a la actriz en el momento en que escuchaba su nombre en una de las más importantes categorías y usuarios de Internet viralizaron estas imágenes.

Recordemos que Brad Pitt de 56 años, dejó a Jennifer Aniston de 50 años, al enamorarse de Angelina Jolie durante la grabación de la película Mr & Mrs Smith. Pero desde 2016 Jolie se separó de Pitt, y tanto él como la protagonista de Friends comenzaron a acercarse y ahora mantiene un buen vínculo amistoso.

El pasado 5 de enero, los famosos también coincidieron durante la ceremonia de los Globos de Oro, en donde Pitt también ganó el galardón por su papel en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y en esa noche ocurrió lo opuesto a esta ocasión, pues fanáticos enloquecieron con la mirada de la actriz hacia el actor mientras subía al escenario para recibir su premio.