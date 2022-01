Estados Unidos.- La cantante estadounidense Demi Lovato ha sorprendido a sus seguidores al organizar un simbólico "funeral" que evidenció a través de su perfil oficial en Instagram, donde se le vio vistiendo de negro y acompañada de una gran parte de su equipo de trabajo.

La exchica Disney reveló que preparó un funeral para su música pop, dejando impactados a todos, pues es el género que la ha visto crecer y convertirse en una estrella desde sus inicios, siguiendo así los pasos de otras estrellas como Miley Cyrus, que logró gran éxito con el rock y Ariana Grande con el R&B.

Demi se está preparando con todo para su próxima era musical, de la cual lanzó un pequeño adelanto y logró emocionar al público, dejando en claro que su siguiente paso dentro de la industria musical es el rock, volviendo a sus raíces para su siguiente material discográfico.

Así fue el extraño "funeral" que organizó Demi Lovato ¿Qué sucedió?

Todo ha indicado que Demi Lovato probará su suerte con el rock para su próximo disco, pues en el adelanto que mostró se logra escuchar el género con líricas fuertes y crudas, además ha recordado sus inicios dentro de la música, momento en el que lucía como toda una rockera.

Aunque no se ha revelado más sobre el nuevo disco de Lovato, se espera llegue durante este 2022 y se convierta en su octavo material discográfico, luego del lanzamiento de Dancing with the devil... the art of starting over en 2021.

Será cuestión de tiempo para conocer más sobre la nueva era de Demi, mientras tanto, ha comenzado a cambiar, principalmente de estilista, probando otros estilos, pero siéndole fiel a su estilo para vestir, aunque ahora de una manera más oscura y exótica.

