Así fue el homenaje que le hicieron a Carmen Salinas en los Oscars 2022

La actriz mexicana Carmen Salinas murió a los 82 años de edad en la Ciudad de México; la artista no sólo se destacó en el teatro, el cine y la televisión, también logró el éxito en el cine y sobresalió en Hollywood, esto gracias a la película Man on fire de 2002, junto a Denzel Washington y Dakota Fanning, bajo la dirección de Tony Scott.

El pasado domingo 27 de marzo, Carmelita Salinas fue recordada durante la ceremonia de los premios Oscars, pero no sólo ella, también el cineasta Felipe Cazals y otras figuras destacadas que murieron durante el último año.

Como de costumbre, La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas llevaron a cabo el "In memoriam" , en donde recuerdan a las figuras más destacadas el cine que murieron en el último año y sorprendentemente quien fue homenajeada durante ese momento fue la actriz mexicana Carmen Salinas .

