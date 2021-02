Estados Unidos.- Se sigue viviendo la adrenalina del Super Bowl LV, pero el entretenimiento musical no pudo hacer falta y este año el espectáculo del medio tiempo estuvo a cargo de The Weeknd, quien ofreció una increíble presentación en vivo que dejó a todos con ganas de más.

El medio tiempo del Super Bowl comenzó con una imagen de gran producción de The Weeknd, la cual hizo a todos recordar Las Vegas y sus casinos, pues era un claro homenaje a esta ciudad que no duerme.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Posteriormente, un coro robótico futurista que brilló en colores neón, mostraba a un personaje bajar desde lo más alto del techo del estadio, cuyo lugar se abrió en dos y desde ahí salió The Weeknd vistiendo su emblemático saco rojo con pedrería y un atuendo negro con el que abrió su presentación con el tema 'Starboy'.

Leer más: ¿Danna Paola y Selena Gómez colaborarán? Las cantantes levantan sospechas

Música rock comenzó a sonar y era una nueva versión de 'The hills', otro de los grandes éxitos del cantante, mientras de fondo veíamos edificios con luces led que simulaban una pequeña ciudad, en la que se utilizaron máquinas de humo y bailarines de fondo.

La pirotecnia hace su primer aviso, el escenario vuelve a abrirse en dos partes y muestra una especie de cuarto con espejos y luces cálidas en la que el intérprete de 30 años se aventura interpretar el tema 'I can't feel my face', mientras que un gran número de bailarines comienza a chocar entre sí y con el cantante, mientras se les ve vistiendo el emblemático estilo de The Weeknd; un traje en negro y rojo con la cabeza vendada.

Así fue el impactante show de The Weeknd en el Super Bowl LV

'I feel it coming' es el siguiente tema de la lista, uno de los momentos más esperados, sin embargo, no fue como se había anticipado, Daft Punk no salió al escenario en ningún momento como se había rumorado, pero el cantante lo hizo de lo mejor en solitario mientras mostraba gran parte del estadio.

Los juegos de luces continúan y 'Save your tears' es la siguiente canción de la lista, la cual interpreta desde lo más alto de la pequeña ciudad con luces y pantallas led que se creó para su presentación, mientras nombres de otras de sus canciones brillaban como si fueran parte de una puesta de escena en Broadway.

Leer más: A diez años del lanzamiento de "Born This Way" de Lady Gaga y otras canciones

Violines comienzan a amenizar el espectáculo y la estrella interpreta el tema 'Earned it', de las películas de "50 sombras de Grey" y con el que ha logrado un gran éxito en el pasado, cuando parecía haber terminado la canción, un gran número de bailarines invade el campo de juego y bailan al ritmo de una versión rock, distinta a la que se mostró con una orquesta.

El espectáculo del medio tiempo de The Weeknd se acerca a su final y termina como todos los esperaban, con el cantante interpretando su éxito 'Blinding lights', un éxito que se ha considerado como la canción del 2020, todo mientras un dron capta tomas increíbles desde el aire.

Un gran número de bailarines homenajeó al cantante en su presentación

Finalmente, después de un espectáculo con temas que no podían hacer falta en vivo, la pirotecnia hace su show de salida y The Weeknd se despide después del mejor evento de su carrera artística y deja un buen sabor de boca a los televidentes, quienes han señalado en las redes sociales que han recordado lo que Michael Jackson hizo en el Super Bowl de 1993.

Siete millones de dólares fueron los que gastó The Weeknd para su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LV, el cual fue llevado a cabo con Rock Nation y Emmy Jesse Collins, quienes produjeron un show "único y que refleja la creatividad que todos le ponemos al proceso para ayudar a traducir la visión inigualable de The Weeknd".