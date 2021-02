Así fue el noviazgo de Emmanuel Palomares con Irina Baeva: "nos amamos mucho, era un amor muy bonito"

Emmanuel Palomares tuvo recientemente charla con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, para su programa de YouTube "En casa de Mara", donde además de hablar sobre su trayectoria actoral, retomó el tema de la relación amorosa que tuvo con la actriz Irina Baeva, futura esposa del actor mexicano Gabriel Soto.

El actor venezolano, uno de los protagonistas de la telenovela de Televisa "Vencer el desamor", manifestó que trata de no hablar de su vida privada, sin embargo, optó por contar su versión de los hechos con respecto a su ruptura amorosa con Irina Baeva, luego de que ella tocará el tema en una entrevista que tuvo con Yordi Rosado.

Emmanuel Palomares contó que conoció a la actriz originaria de Moscú, Rusia en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). "fuimos amigos, luego novios, amantes, compañeros, una relación de casi dos años y medio, nos apoyamos, nos la pasábamos bien, hubo mucho amor, mucho respeto".

Asimismo manifestó que empezaron a cumplir sueños juntos, donde él celebraba los éxitos de su novia y viceversa. "La verdad es que todo está lleno de muy bonitos recuerdos". Ante la pregunta de Mara Patricia Castañeda, ex esposa de Vicente Fernández Jr. (primogénito del cantante Don Vicente Fernández), con respecto al por qué se terminó su noviazgo, señaló:

El actor Emmanuel Palomares buscó la manera de solucionar la situación entre ambos, quería rescatar "eso tan bonito que teníamos, hasta que entendí que había llegado el momento de tomar caminos individuales y comprendí que era mejor dejarlo ahí, por el bien de los dos a partir del amor que nos teníamos".

Confesó haber sido él quien terminó la relación y que en su momento Irina Baeva "no lo aceptada y luchó por la relación, pero luego, a partir de una sorpresa que me hizo, pues hablamos más honestamente".

A Emmanuel Palomares lo pone muy contento ver todos los logros que tiene su ex novia y sabe que ella, está igual de contenta por los logros que sigue teniendo en su vida personal y profesional: "te soy honesto, nos amamos mucho, era un amor muy bonito, hablamos, fui honesto y bueno, deseándole lo mejor siempre porque son ciclos. Decidimos tomar esos caminos individuales y para mí fue una gran decisión".

En la entrevista que Irina Baeva tuvo con Yordi Rosado, dijo que cuando terminó su relación amorosa con Emmanuel, "fue el drama de mi vida, le sufrí mucho, nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo".

En ese momento fue cuando más sola me sentí, no sé qué fue lo que sucedió, le preguntaba: 'pero, ¿qué es lo que está mal', yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé. Sí, lo amaba mucho.