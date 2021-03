Así fue el regreso de Mariana Echeverría al programa "Me caigo de risa"

Mariana Echeverría compartió en su feed de Instagram un post muy especial, donde expresó su sentir y gozo por haber podido regresar a trabajar a "Me caigo de risa", programa de Televisa del cual estuvo ausente ante la etapa riesgosa que tuvo en su embarazo. La actriz y conductora de televisión aseguró que este show le cambió la vida por completo. Asimismo compartió sentirse bendecida por poder provocar una sonrisa en personas, quienes han sufrido bastante durante la pandemia del Covid-19.

"Una temporada más de 'Me caigo de risa', un proyecto que me ha cambiado la vida y que en estos momentos tan difíciles para muchas personas me siento tan bendecida de recibir mensajes de las personas que la han pasado muy mal y que les logramos sacar una sonrisa", comentó Mariana Echeverría, esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez (portero de Las Águilas del América).

En su publicación en Instagram manifestó recibir muchos mensajes de personas quienes tienen familiares enfermos de Covid-19 y que durante las dos horas que dura el show, se les olvida un poco la situación que atraviesan.

Gracias a todos los que prenden su televisión para vernos, amo mi trabajo pero más amo la conexión que hemos logrado con todos ustedes y sus familias. Gracias a toda la 'familia disfuncional' por ser mi familia por elección.

La presentadora de televisión originaria de la Ciudad de México, hizo un especial agradecimiento al productor Eduardo Suarez, Vilú Ramírez, Yahir Vega y Mauricio Castillo por creer en ella, por hacer que todos los días se levante emocionada e ilusionada, "con ganas de ir a 'trabajar' a pesar de lo pesadas que a veces han sido mis noches, no me queda nada más decir que: gracias".

Mariana Echeverría formará parte de "Me caigo de risa gala disfuncional" que se transmitirá a partir del 28 de marzo a las 9:00 de la noche, por Las Estrellas.

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores, quienes le reiteraron su incondicional amor y apoyo. "Siempre guerrera, siempre dispuesta, siempre divertida, te quiero mucho, gracias por tanto", "eres mi favorita del programa, gracias por hacerme reír tanto, justamente por dos horas olvido que estoy en silla de ruedas", "eres el alma de la sonrisa de muchos mexicanos, gracias por tu carisma siempre", "felicidades, porque realmente es cierto, a veces necesitas olvidar y ver el programa dos horas ayuda, aunque después regreses a la realidad, ayuda gracias porque la risa es contagiosa ❤️" y muchos más.

Cabe mencionar que fue el 15 de octubre de 2020 cuando la conductora de televisión Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez, se convirtieron en padres. Nombraron a su hijo Lucca. "El mejor día de nuestras vidas, bienvenido Lucca, te amamos guerrero, juntos hasta el final". En la etapa final de su embarazo, tuvo que someterse a una cirugía de emergencia por problemas en su apéndice.

"Fue un momento muy fuerte, nunca había tenido tanto miedo en mi vida de algo, temía por el bebé, yo me hice un roble, pero estaba muy preocupada de cómo sería una cirugía sin inducir al parto", comentó en su momento.