Así fue el revelador disfraz que vistió Demi Lovato para Halloween

Estados Unidos.- Tal y como se esperaba, Demi Lovato sí se disfrazó este año para Halloween y lo hizo espectacular y de una manera muy especial, pues por primera vez es ella misma quien se encarga de todos los detales, lo que enorgulleció a todos su fanáticos y amigos, pues se nota que la joven se está enfocando más en lo que le gusta ahora que se ha separado de Max Ehrich, con quien se había comprometido este año.

La intérprete de temas como 'Lionheart', 'Heart attack' y 'Here we go again' se mostró de lo más sensual y terrorífica con un disfraz de vampira que no dejó mucho a la imaginación, ya que, de lo más segura de sí misma, Demi vistió pocas prendas dejando al descubierto gran parte de su piel.

Con un bra de encaje, pantalones rotos, una capa, guantes negros y unas botas de constructor, Lovato impactó a todos al demostrar lo buena que es con el maquillaje tétrico, así como la gran confianza que tuvo al vestir algo tan abierto, como se sabe, ha luchado contra su inseguridad y su baja autoestima durante gran parte de su vida.

Gracias a este disfraz logró recibir más de un millón de me gustas y le llovieron miles de halagos, en donde todos están hablando del paso que tomó la cantante al decidir ignorar los malos comentario y hacer, vestir y ser feliz haciendo lo que le dé su gana, pese a ser una figura pública de quien siempre han hablado sobre su físico.

Rostro hecho por mí (y cabello y disfraz en realidad) No estoy en Los Ángeles con acceso a un escuadrón de glamour completo como el de Halloween habitual, pero, de nuevo, ¡este no es un Halloween habitual! De todos modos, esto es todo yo y estoy muy orgulloso de mí mismo. FELIZ HALLOWEEN Y POR FAVOR ESTÉ SEGURO ESTE AÑO", escribió la cantante en la descripción de su publicación.

Recordemos que previo a mostrar su disfraz de este año, Demi Lovato hizo una recopilación de sus disfraces favoritos de los últimos años "FELIZ HALLOWEEN", escribió en la descripción de la publicación, "aquí están algunos de mis disfraces y recuerdos favoritos a lo largo de los años", comentó.

En la primera fotografía la vemos con el disfraz de payaso de las más recientes versiones de IT (ESO), luciendo como toda una muñeca malévola que viene a por los niños para llevarlos bajo las alcantarillas y comérselos. Otro de los disfraces que compartió fue cuando ella era una sexy oficial de policía con un body de cuero, sujetadores en las piernas para su arma, esposas, la gorra oficial y una peluca corta que escondió su hermosa y larga cabellera.

Después luce una cintura de infarto, debido a que fue una sensual y atrevida sirvienta que se robó las miradas de todos al posar frente al espejo de una forma muy peculiar, y vistiendo una corta peluca negra y ondulada que la hizo lucir espectacular. Más tarde se deja ver completamente cubierta, con un atuendo que se infla con máquina de aire en color rojo, mientras posa frente al espejo con sus amigos, ellos visten el mismo atuendo, pero en colores azul y negro.

Otro de los disfraces, y uno de los más hermosos y aclamados, fue cuando dio vida a la Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, con el emblemático body color morado y brillante con el que lució un cuerpo envidiable, en esa ocasión lució una peluca oscura, larga y ondulada con fleco que la hizo parecerse muchísimo a la fallecida cantante.

También se dejó ver con un diminuto disfraz de Dorothy, de la película El Mago de Oz, luciendo dos coletas cortas y onduladas, un vestido azul a cuadros y una canasta con un gato dentro. En recientes años también hizo un original e impecable disfraz de María Antonieta, con un vestido elegante en blanco y dorado, la piel empolvada en tonos claros y una alta y exótica peluca rubia con la que paralizó a todos, ya que hizo una versión muy a su estilo de este emblemático personaje de la historia.