Así fue el ritual chamánico de la boda de Fernando del Solar y Anna Ferro, en Cancún, Quintana Roo (VIDEO)

"Me dio el 'sí'…triunfamos", expresó el conductor de televisión argentino Fernando del Solar, al dar a conocer a través de sus redes sociales, su boda con Anna Ferro, con quien comenzó una relación amorosa en el 2016. Su enlace nupcial se llevó a cabo a fines de marzo pasado en Cancún, un hermoso paraíso en el estado de Quintana Roo, México.

En una reciente publicación en su feed de Instagram, el ex conductor del programa "Venga la alegría" en TV Azteca, compartió un video con sus miles de seguidores, para mostrar el ritual chamánico que realizaron en su boda.

"Ya no aguantaba las ganas de compartir con ustedes este increíble momento ❤️ Con el cielo, el mar, el aire y las aves como testigos, Anna Ferro y yo nos casamos hace unas semanas en Cancún", manifestó el también actor Fernando del Solar, de 49 años de edad y originario de Buenos Aires, Argentina.

Asimismo, agradeció a todas las personas que estuvieron involucradas en este día tan especial. "Así fue el ritual de nuestra boda, mil gracias al Chamán por todo su amor, en estos días les compartiré la ceremonia civil. ¡Triunfó el amor! ¡Arriba los corazones!".

Por otra parte, en una entrevista para el matutino "Venga la alegría", Anna Ferro confesó que su ahora esposo, se encargó absolutamente de todos los preparativos de la boda, incluso, ese mismo día estaba probándose los vestidos.

"Estoy en el lugar correcto, jamás dudé, no tuve miedo, para mí fue sorprendente, el mero día que nos estábamos casando, me estaba midiendo los vestidos y déjame decirte que cuerpo de modelo no tengo, me quedó todo perfecto, la verdad sí fue de soltarme, vivir la experiencia y fue algo divino".

Fernando del Solar y Ana Ferro querían conectar con la naturaleza mediante la ceremonia que tuvieron, donde se juraron amor eterno.

"Los votos fueron interesantes porque es cuando tocas el corazón, en mi caso fue lo que se dice, para amarte y respetarte todos los días de mi vida, porque quiero pasar mi vida contigo, siempre cada día te elijo a ti", dijo el ex presentador del programa "Sexos en guerra".

Anna Ferro le dijo a Fernando, delante de las cámaras de "Venga la alegría", volver a elegirlo en la salud y en la enfermedad, "estás seguro conmigo, confío plenamente en ti, Fer te acompaño y estoy aquí para ti, te acompaño en lo que tú decidas y en lo que tú quieras".

Leer más: ¿Por qué Atala Sarmiento salió de Ventaneando? ¿Pati Chapoy usó su poder en TV Azteca y la corrió?

Cabe recordar que años atrás, Fernando del Solar estuvo casado con Ingrid Coronado, conductora de televisión y ex integrante de Garibaldi, madre de sus hijos Luciano y Paolo.