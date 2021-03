Así fue el romance entre María Félix y Agustín Lara en Acapulco, luego nació la canción "María Bonita"

México. El cantautor Agustín Lara, quie era originario de Tlacotalpan, Veracruz, México, (1897-1970), y María Félix, "La Doña", de Álamos, Sonora, ( 1914-200), fueron dos de los artistas más queridos y admirados en el mundo del espectáculo mexicano y él, con sus obras musicales, y ella con sus actuaciones en el cine, pudieron trascender fronteras, además fueron esposos en la vida real.

Se recuerda el matrimonio entre María Félix y Agustín Lara como uno de los más emocionantes en la historia del espectáculo en México, puesto que causó mucha expectación en su momento y llamó la atención, entre otras cosas, porque entre los dos había varios años de diferencia en sus edades, luego causaron polémica con su relación como marido y mujer.

El matimonio entre ambos duró únicamente tres años, pero dejó huella en la cultura de México debido a que Agustín Lara compuso una de sus canciones más famosas y que le dio la vuelta al mundo: María Bonita. Y tiene su historia, puesto que fue compuesta, como en su letra lo dice, en Acapulco, Guerrero, México, el puerto favorito de ambos donde vivieron su intenso amor y momentos muy especiales.

Acuérdate de acapulco, de aquellas noches, Maria bonita, maría del alma; Acuérdate que en la playa, con tus manitas las estrellitas las enjuagabas; tu cuerpo, del mar juguete nave al garete, venían las olas lo columpiaban, y mientras yo te miraba, lLo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba", dice parte de la letra de María Bonita.

María Félix y Agustín Lara se casaron en 1945 y existen diferentes versiones sobre el origen de la canción María Bonita, sin embargo, todas concuerdan en que fue escrita en las paradisiacas playas de Acapulco. Algunos mencionan que se compuso en su luna de miel, sin embargo, este dato no está confirmado.

De acuerdo con el testimonio del célebre escritor Carlos Monsiváis, la canción fue inspirada tras una pelea que tuvieron María y Agustín, entonces este la escribió con la intención de reconciliarse con María Félix, pero el publicista ha asegurado que Lara la escribió durante una noche que bajó a pasear a la playa, mientras esperaba que María Félix terminara de arreglarse porque irían a una cena.

Por otro lado, la escritora Guadalupe Loaeza ha opinado que dicha melodía nació frente a la playa de Hornos, donde Lara, a quien llamaban "El flaco de oro", y la escribió solamente como un detalle para con María, de quien estaba profundamente enamorado. Lo cierto es que María Bonita es una de las canciones más emblemáticas en la carrera de Agustín Lara y le ha dado la vuelta al mundo, incluso ha sido grabada por muchos artistas y cantada en distintos idiomas.

El matrimonio de María Félix con Agustín Lara fue para ella el segundo y según Wikipedia, él la admiraba desde que era una adolescente. Se conocieron accidentalmente en la avenida Reforma de Ciudad de México, luego un amigo en común los presentó oficialmente y comenzó su relación amorosa. Se casaron en 1945, pero los celos de él hicieron que su matrimonio culminara en 1947; se dijo que él hasta quiso matarla, por eso jamás quiso volver con él como pareja.

Los medios de comunicación en aquellos años estaban siempre pendientes de esta famosa pareja, ya que se trataba del mejor compositor de México y de la actriz más bella de la época, aunque mucho se decía que ella estaba con él únicamente por hacerse famosa. María y Agustín protagonizaban en la vida real muchoas escenas de drama, puesto que los celos por parte de él eran el pan "de cada día".

Y en una entrevista que María Félix ofreció en 1991 a Jacobo Zabludovsky y Verónica Castro, de esta manera lo recordó:

Agustín era formidable, Agustín era un tipazo, dicen que no era guapo, a mi me parecía que tenía una vanguardeza (sic), voz armoniosa; hay veces que no necesitas más que la voz para saber que está guapo”, expresó "La Doña".