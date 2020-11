Así fue el romance entre la modelo Irina Shayk y el futbolista Cristiano Ronaldo

México. La modelo Irina Shayk y el futbolista Cristiano Ronaldo mantuvieron una relación de cinco años a partir de 2010 y en 2015 la finalizaron. En su momento fue uno de los romances más sonados en el mundo del espectáculo internacional y los paparazzis siempre buscaban la oportunidad para fotografiarlos juntos.

Muchos de los fans de Irina Shayk y de Cristiano Ronaldo llegaron a suponer que se casarían, pero no fue asi. Actualmente cada quien rehizo su vida sentimental y lo que hubo entre los dos sencillamente forma part de su pasado. Continuamente en redes es recordado cómo fue la relación entre ambas celebridades.

Irina y Cristiano se conocieron en una sesión de fotos en 2010, meses antes que el futbolista originario de Portugal anunciara su paternidad, y esto sin develar la identidad de la madre. Pese a los rumores de una mala relación entre Irina Shayk y la familia del futbolista, ambos acudieron y se lucieron juntos en diversos eventos.

Según reporte en distintos portales de noticias, con el paso del tiempo la relación entre Irina y Cristiano enfrentó momentos difíciles a tal grado que se fue desgastando poco a poco, hasta que finalmente llegó a su final.

Pienso que una mujer se siente fea cuando tiene al hombre equivocado a su lado. Yo me sentí fea e insegura… No creo en los hombres que nos hacen caer y sentirnos infelices, porque eso no es de hombres sino de niños. Pensé que había encontrado ese hombre ideal... pero no”, reveló Irina Shayk en entrevista para la revista ¡Hola! de España.