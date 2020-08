México. Así fue el romance que Carlos Villagrán, "Kiko", vivió con Doña Florinda Meza: según comentarios de Villagrán en una entrevista que le hacen para el canal chileno Radio Mitre, doña Florinda fue quien lo buscó y por eso anduvieron un tiempo juntos; pero ese "romance" sucedió hace más de cuarenta años y el señor Villagrán lo revive porque se lo preguntan.

Los actores Florinda Meza y Carlos Villagrán interpretaron en "El Chavo del 8" a "Doña Florinda" y a su hijo "Kiko", personajes muy queridos por el público en la vecindad de "El Chavo", pero en la vida real ellos habrían mantenido un romance fuera de las cámaras, comenta Villagrán.

Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. A mí me dicen: '¿Tú anduviste con Doña Florinda?', y yo digo: 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso”, comenta el famoso actor en la citada entrevista.