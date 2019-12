Así fue el sueño que tuvo Brenda Kellerman con su hijo Dante

Brenda Kellerman compartió anteriormente en sus redes sociales haber tenido un hermoso sueño con su hijo Dante, quien falleció en agosto pasado en un hospital en Guadalajara, Jalisco tras un cuadro de meningitis, que le ocasionó otros problemas de salud.

En una entrevista para TVNotas en compañía de su amado Ferdinando Valencia, la modelo y actriz costarricense, contó con detalle ese bello sueño con su bebé. "Fue hermoso", expresó. "Dante ya no estaba en el hospital, estaba como en una sala, acostado en un sillón, lo vi más grande, hermoso y muy sano, lo primero que hice fue abrazarlo y no me despegué ni un segundo de él".

Me hubiera gustado que no fuera un sueño y que estuviera pasando de verdad, sólo espero seguir viéndolo en mis sueños, y que éstos me enseñen cómo hubiera sido de grande, quiero verlo crecer, aunque sólo sea de esta manera.

Sobre las personalidades de sus mellizos, el actor Ferdinando Valencia manifestó: "Dante era muy sonriente y Tadeo el enojón, pero ahora ya no deja de sonreír", a lo que Brenda Kellerman agregó:

Siempre digo que aquí están los dos, una parte de Dante se quedó en él.

Sobre cómo han podido salir adelante ante la muerte de su bebé, Brenda mencionó que han tenido días buenos y otros en los que simplemente no quieren hacer nada, pues sigue siendo una situación difícil.

"Es un tema muy sensible para nuestro corazón, pero como te digo, hemos tratado de ver el lado bueno, y sabemos que Dios no se equivoca, lo que sucedió es parte de uno de sus planes, seguimos tratando de sanar espiritual, mental y físicamente. Tadeo es la razón más grande para seguir luchando juntos. Mi vida tiene sentido cuando regreso a casa, abrazo a la mujer que amo y a mi niño. Tenemos que estar bien para no transmitirle cosas malas a él", resaltó Ferdinando Valencia en la entrevista con TVNotas.

Brenda mostró una gran fortaleza al comentar: