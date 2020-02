Así fue el tierno debut de la hija de Marlene Favela en televisión

La pequeña Bella Seely Favela, hija de la actriz Marlene Favela y el empresario George Seely, hizo su gran debut en televisión en el programa matutino Hoy y enterneció a todos los televidentes, así como a los conductores presentes en el lugar.

Con poco más de cuatro meses de edad, Bella sorprendió ante las cámaras del programa al hacer su presentación, en donde los conductores del programa de espectáculos quedaron impresionados con su gran belleza.

El primero en hablar al respecto fue Raúl Araiza, quien comentó: "Estamos embobados (...) Nos hagas el honor de presentarnos por primera vez en televisión a tu hermosa, con razón le pusiste Bella".

Mientras que Andrea Legarreta, por su lado, detalló que la pequeñita es tan hermosa que parece toda una muñeca: "Babeando (...) Ve nada más esos ojos. No puede ser es una muñeca (...) Lo mejor para esta princesa", dijo la conductora.

Durante la entrevista, la actriz de telenovelas mexicanas como "Gata Salvaje", "Contra viento y marea" y "Rubí", mostró lo orgullosa y feliz que está por el nacimiento de Bella, además, detalló su experiencia sobre el primer mes de vida de la bebé, el cual comentó que fue el más difícil por el proceso de adaptación.

Cambió mi vida completamente, dio un giro de 360 grados, pero para bien. Me siento mucho más mujer, más madura, más feliz y luego Dios me regaló esta muñeca, yo estoy enamorada de esta muñeca. Día a día aprendes, te enfrentas a cosas diferentes. El primer mes fue muy duro por la lactancia, por entender por qué llora, si tiene hambre, sueño o frío, que si el pañal el cólico; pero día a día hemos ido descubriendo juntos", comentó Favela.

Además, habló sobre lo rápido que logró recuperar su espectacular figura y explicó cómo bajó de peso en tan poco tiempo, experiencia que frecuentemente comparte en redes sociales, ya que busca ser la inspiración de otras mujeres.

Decidí compartir porque quiero ser una inspiración para las mujeres de que sí se puede tener un embarazo sin subir tanto peso. Depende mucho de la genética, estar guiada por un nutriólogo; pero sí se puede. Ahora que me alivié la lactancia me ha ayudado mucho, también soy disciplinada con caminar, empecé a hacer pilates, cuido mi alimentación sin privarme de nada", dijo.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de tener otro hijo, la actriz reveló que esto no está dentro de sus planes y que desea dedicarle todo el tiempo a su bebé: "No, Bella llega a mi vida a llenar todo lo que me faltaba. Creo que necesito el tiempo y todo para ella; si hubiera empezado más joven, a lo mejor sí me hubiera aventado, pero ahorita con esta muñeca me quedo".