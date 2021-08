México.- Una gran decepción en el amor llevó a Lupe Vélez a quitarse la vida; un 13 de diciembre de 1944 luego de enterarse que el amor de su vida, el productor estadounidense Harald Maresch, se casaría con otra mujer.

Completamente enamorada estaba Lupe de Harald; fruto de su amor ella quedó embarazada y se enteró en septiembre del 1944, sin embargo, dos meses más tarde se quitó la vida en terroríficas circunstancias, pues él se casaría con Francesca Vitiner, una mujer con la que había estado.

El día de la muerte de Lupe Vélez

Entonces, Lupe Vélez planeó su despedida de forma detallada, el último día de su vida decidió reunir a dos de sus mejores amigas; Estelle Taylor y Benita Oakie, celebrando su santo, un 12 de diciembre de 1944, como si quisiera despedirse de ellas.

Luego, al terminar su cena llegó a su alcoba, donde tenía algunas compras como flores, nardos, gardenias y velas, con las que decoró cada espacio del lugar, llenó su cama de pétalos, encendió velas, se depiló el pubis en forma de corazón, se tomó un gran número de pastillas de seconal, escribió una nota suicida y esperó lo peor.

Así fue el último día de vida de Lupe Vélez; planeó quitarse la vida a los 36 años. Foto: Facebook

Ese día se vistió con un vestido elegante plateado, estuvo recostada sobre pétalos en su cama y murió en un altar creado por ella misma, digno de una diva durmiente.

"Que Dios te perdone y me perdone a mi también; pero prefiero quitarme la vida y la de nuestro bebé, antes que traerlo con vergüenza, o matarlo a él. Cómo pudiste Harald, fingir un gran amor a mi y a nuestro bebé, cuando todo el tiempo tu no nos quisiste, no veo otra salida para nosotros, así que adiós y buena suerte a ti amor Lupe", se leía en la nota suicida.

Fue así como la actriz Lupe Vélez, de 36 años de edad, murió un 13 de diciembre en su alcoba en Beverly Hills, causando una gran conmoción en el mundo del espectáculo. Otras versiones dicen que fue encontrada con la cabeza dentro del retrete tras golpearse la cabeza con el lavabo al resbalar con el vómito que le habría provocado la ingesta de medicamentos, la cena condimentada y el alcohol.