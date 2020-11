Estados Unidos.- Ahora que Khloé Kardashian ha regresado con Tristan Thompson, todos están recordando el martirio que vivió a su lado y los más duros momentos de la relación llena de altas y bajas de las dos figuras públicas, por lo que te contamos cómo fue que estos famosos iniciaron un romance que tuvo como fruto de su amor a la pequeña True Thompson.

Para recordar sus inicios necesitamos volver cuatro años atrás, cuando Khloé fue al Bel-Air Hotel para ver a unos de sus amigos, en este lugar se encontró con Brandon Jennings y Malika Haq y esa misma noche su mejor amiga quiso presentarle a alguien, por lo que ella estaba de lo más nerviosa y dudando si estaba lista para una relación después de su fallido matrimonio Lamar Odom.

El desconocido amigo que le presentarían a Khloé durante la cita a ciegas que organizaron era nada más y menos que Tristan. Los dos platicaron y desarrollaron una conexión inmediata, según ellos mismos durante el inicio de su romance. Para septiembre del 2016 ya los veíamos saliendo.

La primera vez se les captó saliendo de un club nocturno llamado Boosty Bellows y al día siguiente, US Weekly, reportó haberlos visto pasar juntos el fin de semana en un romántico viaje en Los Cabos San Lucas, por lo que era evidente que todo marchaba bien para ambos.

Así fue la complicada historia de amor de Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Foto: Instagram

Para el siguiente año ya se hablaban como pareja, él se refería a ella como su novia y ella ya daba entrevistas sobre él, argumentando: "Espero que Tristan sea mi amor por siempre. Digo, creo que es por eso que estamos en una relación – para encontrar al indicado. Y digo, estoy enamorada de él. Creo que él es el mejor. Y sí, eso espero. Sólo el tiempo dirá".

Poco tiempo después Khloé lo presentó con su familia, momento que quedó documentado en la décimo tercera temporada de Keeping up with the Kardashians. Para finales del mismo año, la socialité anunciaba su deseado embarazo con un gran anillo de compromiso, por lo que entendimos que la pareja estaba lista para dar el siguiente paso.

Así anunció su embarazo Khloé Kardashian. Foto: Instagram

Sin embargo, este cuento de hagas comenzó a caerse a pedazos cuando en febrero del 2018 tuvo un "encuentro inapropiado" con otras dos mujeres. US Weekly reportó haberlo visto besándose con una modelo y ligando con otra, sin embargo, todo esto pasó desapercibido.

No pasó mucho tiempo después cuando, previo al nacimiento de True, se filtraron algunos videos del basquetbolista junto a otras mujeres, pero de nueva cuenta ninguno se pronunció sobre el tema, sin embargo, una fuente muy cercana a ella dijo que la estrella estaba destrozada, herida, humillada y preocupada.

Con el paso de los días, surgían más alegaciones de mujers que habían estado con Thompson, no sólo una noche, sino por meses, por lo que Khloé estaba en una situación complicada, por un lado estaba emocionada por convertirse en madre, su gran sueño anhelado, pero por otro con el corazón roto tras el escándalo de su pareja.

Todo había sido muy difícil para todos, pero el amor ganó, ya que meses después le perdonó todo y volvió con él, se les vio juntos de nuevo, pero esto no era del agrado de otros miembros del clan Kardashian-Jenner, como de Kim Kardashian West, quien apoyó a su hermana, pero desaprobó las acciones de su cuñado.

Aunque todo parecía ir bien con la pareja, hubo un escándalo más polémico tiempo después, ya que el jugador de la NBA la engañó de nueva cuenta, esta vez no con alguna otra mujer desconocida, sino con una que se había ganado la confianza de toda la familia y casi vivía a su lado.

Se trata de Jordyn Woods, quien en su momento fue la mejor amiga de Kylie Jenner por años, pero tras este problema todos se alejaron de su lado y la dejaron completamente sola, pues había destrozado la vida de Khloé, quien estuvo siempre a su lado y apoyándola como la mejor amiga de su hermanita menor.

Regresa Khloé Kardashian con su ex Tristan Thompson

Aunque parecía que todo había terminado para Khloé Kardashian y Tristan Thompson, parece que todos se ha arreglado, luego de que éste la engañara con Jordyn Wood, la exmejor amiga de Kylie Jenner, la socialité le ha dado otra oportunidad y lo están disfrutando tanto que ya se rumora que quieren traer al mundo a su segundo hijo.

La pareja ya no se esconde más, pues en el especial festejo que le organizaron a Kim Kardashian por su cumpleaños número 40, se dejaron ver muy felices juntos y en las imágenes del programa Keeping up with the Kardashian podemos verlo, ya que muestran algunas escenas de la pareja muy cercana y cariñosa tras haber pasado los días de cuarentena juntos en la casa de ella junto a su hija True.

En las imágenes se observa a Khloé y Tristan felices en un coche al lado de Kourtney y Scott, otra pareja que terminó su relación y se sigue frecuentando por sus hijos. Más tarde aparecen sentados muy juntos en la celebración; él dándole un beso en la mejilla a la empresaria y rodeando su cuerpo con el brazo.

Asimismo, surgieron algunas fotografías de la pareja durante dicho festejo y todos han entendido que es seguro que regresaron, recordemos que una fuente cercana a la empresaria le dijo a la revista People, "Khloé realmente cree que las cosas seguirán siendo geniales, incluso después de que Tristan tenga que regresar al trabajo".