Así fue la emoción que vivió Octavio Ocaña y el efusivo abrazo a su papá, al ganar premio TVyNovelas

Desde muy pequeño el actor mexicano Octavio Ocaña se ganó el cariño del público; su personaje de "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos" (creada por el comediante Eugenio Derbez), se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de este show. Sin embargo, también llevó a cabo otros proyectos actorales que le otorgaron mucho aprendizaje y reconocimiento.

En el 2007 formó parte del elenco de la telenovela juvenil "Lola, érase una vez" producida por Pedro Damián, una adaptación de la serie argentina "Floricienta", protagonizada por Eiza González y Aarón Díaz. En este melodrama Octavio Ocaña interpretó a "Otto Von Ferdinand".

Su personaje gustó tanto, que en los premios TVyNovelas del 2008 estuvo nominado en la categoría "Mejor actor o actriz infantil". En dicha terna también estaban Danna Paola por su participación en "Muchachitas como tú" y Santiago Hernández por "Plaza Sésamo".

El actor Manuel "El Flaco" Ibáñez, fue el encargado de presentar a los nominados de la categoría y entregar el premio. Previo a esto les advirtió a los galanes de telenovelas Fernando Colunga y William Levy, se cuidarán de la nueva generación de actores quienes venían con todo.

Tras la votación del jurado, el premio TVyNovelas fue otorgado a Octavio Ocaña. Al escuchar su nombre saltó de alegría y abrazó efusivamente a su papá, el señor Octavio Pérez. Ante la ovación del público subió al escenario para recibir su galardón como "Mejor actor infantil".

En primer lugar agradeció a Dios "por haberme puesto aquí y haber recibido este premio". Posteriormente dio las gracias a su papá "que me ha apoyado en todo". Asimismo le agradeció a su mamá y a sus hermanas gemelas.

Y en tercera, a los ciudadanos de Tabasco, que yo soy de allá, a mi pueblo de Tabasco que sufrieron una desgracia, les mando un saludo, un abrazo y a mis fans que me apoyan.

En su lindo discurso, aquel pequeño Octavio Rivers hizo referencia a la inundación de Tabasco, considerada en ese momento, como el más grave desastre natural enfrentado por el estado en 50 años. Esto ocurrido tras el pasado del huracán Dean, dejando a miles de familias damnificadas.

Ante la lamentable muerte del actor Octavio Ocaña a sus 22 años de edad, tras recibir un impacto de bala en la cabeza, estas imágenes ganando un premio TVyNovelas han ocasionado muchos sentimientos encontrados entre sus miles de fans.

En marzo de 2020 Octavio Ocaña publicó una fotografía de este premio en su cuenta de Instagram, donde expresó lo siguiente:

"Algo que me costó mucho sacrificio, muchas desveladas y me da mucho orgullo trabajar desde niño y tener este logro en mi carrera, gracias a Dios y a mi familia que me apoya siempre, un bonito reconocimiento y gracias a todos los fans que me apoyan".