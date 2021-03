Así fue la escalofriante muerte de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, según Mhoni Vidente

¿Qué pasó con Marcela Basteri? Es uno de los mayores misterios alrededor de "El Sol de México". Con el próximo estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix "Luis Miguel, la serie", la astróloga cubana Mhoni Vidente contó lo que supuestamente sucedió con la mamá del cantante de 50 años de edad.

En el show matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Mhoni Vidente aseguró que Luisito Rey vendió su alma al diablo en un ritual de santería en Cuba, para que su hijo Luis Miguel, quien en ese momento tenía 13 años de edad, fuera un artista muy famoso. Sin embargo, el precio que el cantante pagaría sería muy alto, pues a cambio de la fama y éxito jamás sería feliz.

Vende su alma al diablo, por eso Luisito Rey acaba ahogado en alcohol, drogas, perdido totalmente, porque el demonio lo hace presa y muere este en el momento en que Luis Miguel estaba en la cumbre.

Mhoni Vidente manifestó que hasta el día de hoy, Luis Miguel no he encontrado la felicidad porque fue un ritual muy fuerte en el que su papá participó; asimismo señaló que no hay manera de que ese ritual se deshaga.

Con respecto al supuesto trágico final de la mamá de Luis Miguel, la astróloga cubana contó que Luisito Rey y Marcela Basteri tuvieron una fuerte pelea en España, aparentemente por 20 millones de dólares que ella tenía, los cuales se los quería dar personalmente a su hijo y no a su esposo.

Supuestamente en la discusión Luisito Rey ahorca a Marcela Basteri y para hacer creer que su muerte fue un accidente, arroja su cuerpo a una alberca dentro de la vivienda en la que se encontraban. Al parecer antes de la pelea, la mamá de Luis Miguel habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual fue usado por Luisito como coartada en la historia de su "accidentada muerte".

"Después muere Luisito Rey al año, ahogado completamente en drogas y en alcohol, que triste, cuando haces un ritual así, como se descompone completamente la familia, esos rituales te dan todo el poder, todo el dinero y toda la fama, pero es un precio muy alto nunca ser feliz".