Así fue la estrecha relación entre Juan Gabriel y Agustín, el hermano de Isabel Pantoja

México. Juan Gabriel, cantautor fallecido en agosto de 2016 en Estados Unidos a causa de un infarto, tuvo una relación estrecha con la cantante Isabel Pantoja, y tras conocerla, también con Agustín, el hermano de ella.

Isabel Pantoja y Juan Gabriel se hicieron amigos en 1988, según reportes de prensa, y de inmediato entabló una relación amistosa de igual forma con el hermano, quien pretendía hacer una carrera artística y tener éxito con ella.

En elprograma de Telecinco, Viva la vida, dan a conocer que Juan Gabriel y Agustín Pantoja vivieron juntos en México y mostraron imágenes de ambos en una fiesta en la que se ven fumando, bebiendo e incluso jugando con unas caretas con las que se dan besos.

Y con las imágenes anteriores se manifiesta que Juan Gabriel y el hermano de Isabel Pantoja, quien era 15 años menor que el cantautor, tenían una relación amistosa bastante cercana, y pese al apoyo que le dio para lograr fama como cantante, no lo consiguió, destacan en Viva la vida.

Pero repentinamente la relación amistosa entre Agustín y "El Divo de Juárez" terminó y no se supieron los motivos nunca, pero hay rumores respecto a que se debió a que el cantautor de temas como Querida decidió "apadrinar" a otro cantante y Agustín lo resintió y se alejó de él.

La periodista mexicana Shanik Berman dice que Agustín vivió como seis años en la casa de Juan Gabriel y eso no le agradó a la familia de este último, incluso decían que Agustín se aprovechaba del cantante y lo llamaban "gorrón".

Y en el programa Chisme No Like, Joaquín Muñoz, quien fue amigo de Juan Gabriel y quien también ha dicho en varias ocasiones que vive y no ha muerto, como se ha anunciado, señala que le dijo a Juan Gabriel que le han preguntado si tuvo qué ver en el plano sentimental con Agustín y le contestó: "Diles que sí".

También Joaquín destaca que Agustín ayudaba a Juan Gabriel a cuidar a los niños del orfanatorio que tenía y a cambio le escribía canciones y le iba a corresponder produciéndole un disco.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950 y falleció en Santa Mónica, California, Estados Unidos, en agosto de 2016; fue cantante, compositor, productor discográfico, filántropo y actor que logró dominar a la perfección géneros como balada, ranchera, bolero, salsa, huapango y mariachi, entre otros.

Pudo vender más de 150 millones de discos como solista, productor musical y según Wikipedia, sus composiciones han sido traducidas a idiomas como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego e inglés.

La entrevista con Joaquín Muñoz en el programa Chisme No Like a partir de 18 minutos con 40 segundos:

