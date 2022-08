Así fue la 'explosiva' presentación de Nicki Minaj en los MTV VMAs, la mejor de la noche

Estados Unidos.- Como era de esperarse, los MTV Video Music Awards lograron hacer historia y dejar importantes presentaciones en vivo para su historia, tal fue el caso del medley que realizó Nicki Minaj.

La artista trinitense nacionalizada estadounidense de 39 años fue galardonada con el premio Video Vanguard Award, celebrando una videografía de lujo, y recibió bastantes halagos, presentándose en vivo para celebrarlo por todo lo alto.

Como era de esperarse, Nicki logró incendiar el escenario de los VMAs con una presentación de lujo con más de nueve minutos de duración, en donde interpretó algunos de sus más grandes éxitos, emocionando al máximo al público presente y a los televidentes.

Nicki Minaj interpretó los temas 'All Things Go', 'Roman's Revenge', 'Monster', 'Beez in the Trap', 'Chun-Li', 'Moment 4 Life', 'Super Bass', 'Anaconda' y 'Super freaky girl'.

El color rosa no hizo falta en el escenario, pues es su color emblemático, así como las mejores coreografías, que demostraron por qué se ha ganado la popularidad de la Reina del Rap.

Al aceptar su Video Vanguard Award, Nicki agradeció a varios artistas en su discurso, quienes la han inspirado, motivado, ayudado y de más, esto sin dejar de lado a sus fanáticos, los conocidos como Barbs, que siempre han estado a su lado.

De inmediato, Nicki Minaj se fue a lo más alto en las tendencias en redes sociales, además, su performance fue nombrado como el mejor de la noche, seguida por BLACKPINK y Anitta.

