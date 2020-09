Así fue la famosa pelea entre Lucía Méndez y Madonna, dos divas en un mismo lugar

Hace varios años dos grandes divas protagonizaron una pelea, pero no de golpes, sino con gestos y palabras, ambas querían dejar muy en claro quien tenía los ovarios más grandes. Nos referimos a la pelea entre la mexicana Lucía Méndez y la estadounidense Madonna. En dicho altercado Lucía amenazó al equipo de seguridad de la llamada "Reina del pop", con llamar a su abogado.

¿Qué fue lo que pasó entre Lucía Méndez y Madonna? La cantante y actriz mexicana asistió con su entonces esposo Arturo Jordán, a un show de la "Reina del pop" en la ciudad de Miami, Florida. La diva mexicana no tenía ganas de ir, además de que traía lastimada una rodilla tras realizar spinning; Lucía aseguró que no era fan de la estadounidense, pero que fue al concierto por complacer a su esposo.

El show de Madonna comenzó, las miles de personas en el lugar donde se llevó a cabo estaban de pie, llenas de euforia. No era para menos, no era cualquier cantante quien estaba en el escenario. Todas las persona estaba paradas, menos Lucía Méndez ya que el dolor en su rodilla no se lo permitía.

En aquel entonces Lucía Méndez contó en una entrevista para el programa Hoy. "Cuando ella salió y me vio sentada me decía: 'stand up (ponte de pie)' y yo le dije: '¿qué?', entonces me decía: '¡qué te pares!', en inglés, y yo dije: 'vieja loca esta, no me voy a parar'".

La cantante mexicana se enojó aún más, cuando unas personas del equipo de seguridad de Madonna fueron hasta el lugar donde estaba sentada (en tercera fila), diciéndole que la "Reina del pop" le estaba pidiendo que se pusiera de pie. "Le dije: 'i’m going to call my lawyer, voy a llamar a mi abogado, yo compré mis tickets y no me quiero parar'". En su momento muchas personas pensaron que todo esto era un invento de Lucía Méndez, incluso, esa famosa frase "i´m gonna call my lawyer", inspiró toda clase de meses dedicados a la mexicana.

Lucía Méndez le demostró a Madonna, que ella no era la única diva en el lugar. Foto: Instagram @luciamendezof

En el programa La Saga de Adela Micha, la cantante Lucía Méndez señaló que aunque su entonces esposo e incluso personas sentadas junto a ella, le insistieron para que pusiera de pie, ella permaneció sentada.

Llegó un momento en el que desesperé a Madonna, soy artista, también de alguna forma no me apantalló, aunque sea Madonna. Entonces sentada me le quedaba viendo y luego hablaba con mi ex marido, para que más se enojara todavía, fue un juego psicológico el que le hice a su ego.

Lucía Méndez colmó la paciencia de Madonna a tal grado, que la "Reina del pop" llegó a decirle: "¡fuck you!" desde el escenario. Posteriormente la mexicana le regresó el insulto a la cantante estadounidense desde su asiento. "En una de las veces que volteó le hice 'Fuck you' y entonces ahí sí ya se dio la vuelta, ya no me volteó a ver, la gente de su equipo viéndome con odio, un odio jarocho impresionante, y no me paré en todo el concierto".

En su momento Madonna escribió este mensaje en sus redes sociales: "si hay 100 personas en una habitación y 99 dicen que les gustó, yo solo recuerdo a aquella persona que no le gustó".