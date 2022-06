Así fue la historia de amor de Ingrid Coronado y Fernando del Solar que terminó mal

Aunque por años no se supo cuál fue la verdadera razón de su separación , hace algunos días salió a la luz una entrevista de Ingrid Coronado con Karlita Díaz para su programa de YouTube, "Pinky Promise", en donde un fanático la cuestionó al respecto y ella decidió romper el silencio.

Todo parecía ir de maravilla, pues eran la pareja favorita del momento y la más querida de la televisión mexicana. Fue años más tarde, en 2011 , cuando Fernando del Solar gritó a los cuatro vientos que se casarían , aunque no por la iglesia, sino por el civil, pues Ingrid ya se había casado por ese medio con Charly López, ex Garibaldi padre de su primer hijo.

Tras varios rumores sobre un posible romance entre los conductores, fue en 2008 cuando confirmaron su relación en Venga la Alegría , pero eso no fue todo, también dieron a conocer que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos, Luciano Cacciamani Coronado, lo que dejó a todos muy sorprendidos.

En aquel momento, los conductores demostraron que tenían una química increíble e incomparable, una amistad que traspasó la pantalla y los llevó, años más tarde, a enamorarse profundamente el uno del otro , sin saber que su relación no sería como lo esperaban.

Gilberto Coronel Periodista Web

