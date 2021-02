Así fue la increíble presentación de Miley Cyrus en TikTok previo al Super Bowl

Estados Unidos.- La cantante Miley Cyrus incendió el escenario previo al inicio del partido de este domingo del Super Bowl LV tras interpretar sus mejores temas completamente en vivo en un miniconcierto dedicado para los trabajadores de la salud.

A través de TikTok, la cantante deleitó con un concierto de alrededor de dos horas de duración con algunos de sus mejores temas en vivo mientras se le veía vistiendo un disfraz de porrista en colores negro y rosa, así como un atuendo de jugadora de futbol americano.

Más de 7500 trabajadores disfrutaron de este concierto, todos vacunados y siguiendo las medidas de prevención. El concierto se transmitió en vivo y de forma gratuita a través de TikTok y canales estadounidenses, este se le denominó como TikTok Tailgate y se celebró en el estadio Raymond James en Tampa, Florida.

La estrella de 28 años deleitó con temas como 'The climb', 'Party in the USA', 'High', 'Midnight Sky', Wrecking ball', 'Night Crawling', 'Bad karma' y 'Plastic hearts' sólo por mencionar algunos, temas que son todo un éxito en su carrera, covers y otros recientes de su nuevo disco "Plastic hearts".

Además de un show impecable y muy entretenido, Miley sorprendió al tener varios invitados como Joan Jett y Billy Idol, dos colaboradores de su nuevo disco y con quien decidió interpretar algunos de sus más exitosos temas como 'White wedding' y 'Bad reputation'.

El especial se presentó por Steve Harvey, reportero de NFL Network MJ Acosta y hubo apariciones de otros artistas como Adam Devine, Rebel Wilson, Ajani Huff, entre otros.

Después de que Miley Cyrus incendiara el escenario y dejara a todos listos para el juego y el espectáculo de medio tiempo que este año está a cargo de The Weeknd, las redes sociales fueron toda una revolución, pues todos comenzaron a hablar sobre el tema y elogiaron la capacidad de la cantante que volvió a colocarse como una de las favoritas del público.

Esta noche, durante el partido, es el momento de The Weeknd, quien estará a cargo del espectáculo de medio tiempo y promete ser uno de los mejores de la historia; según se filtró, cantará un total de 17 canciones, entre estas colaboraciones con cantantes como Ariana Grande y Daft Punk.