Así fue la primera Navidad de Anahí con su bebé y esposo

Anahí, su esposo Manuel, y Many, el hijo de ambos, pasaron por primera vez juntos una Navidad. El pequeño está a punto de cumplir su primera año de vida, y eso tiene más contenta aún a la pareja.

Anahí, su esposo Manuel e hijo disfrutan de su primera Navidad juntos. Foto: Instagram

Desde Chiapas, Anahí deseó feliz navidad a sus followers de Instagram con una tierna foto familiar tomada la mañana del 25 de diciembre en la que aparecen los tres luciendo la misma pijama.

La exintegrante de RBD escribió:

"Mi familia y yo les deseamos que disfruten estas fechas rodeados de sus seres queridos, que haya salud, unión, alegría y mucho amor. ¡Dios bendiga e ilumine sus hogares!"



¡FELIZ NAVIDAD! pic.twitter.com/CcmId6OZgx — Manuel Velasco (@VelascoM_) 24 de diciembre de 2017

Asimismo, en vísperas de Nochebuena, Anahí y ‘Manu’, como acostumbran llamarlo, formaron parte de la felicitación oficial del gobierno del estado de Chiapas en la que Manuel Velasco envió un mensaje a los chiapanecos.

“El 2017 nos deja muchas enseñanzas, pero sobre todo nos deja cargados de esperanza para que en el corazón de cada chiapaneco y cada chiapaneca nunca falte la alegría, ¡Feliz Navidad!”, dijo Anahí en su participación en el video.

El pasado 17 de diciembre, el gobernador de Chiapas recurrió a sus redes sociales para festejar los 11 meses de edad de su primogénito, y lo hizo publicando de nueva cuenta, una imagen de ambos juntos, resaltando en la foto los ojos azules que ambos tienen en común.

Las carcajadas del bebé de Anahí, ¡han enloquecido la red!

Un bebé que sin duda ha enamorado en las redes sociales es Manuel, el primogénito de la actriz y cantante Anahí.

Cada vez que la actriz comparte nuevas imágenes o videos de su hijo, sus seguidores enloquece, y es que el pequeño definitivamente tiene un carisma y encanto únicos que atrapan fácilmente a cualquiera.

Con motivo de los 11 meses de vida del pequeño, la exRBD compartió este domingo en Instagram un video del bebé riendo a carcajadas y, sin duda, conquistó a sus fans.

“Te amo. Felices 11 meses mi amor chiquito”, escribió Anahí en la publicación que ya ha alcanzado más de 600 mil views en menos de 24 horas.

Anahí tiene alrededor de 4 millones de followers y sus seguidores siempre se han caracterizado por ser 100% fieles y estar pendientes de cada movimiento en su vida y, por supuesto, los videos de Manuel, los vuelven locos de ternura; de hecho, la mayoría de los comentarios apuntan a que es un bebé hermoso.

❤ Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el Dic 14, 2017 at 6:44 PST

Sabemos que nada hace más feliz a Anahí que el amor de sus seguidores hacia ella y su primer hijo. Manuel Velasco, esposo de la cantante, también celebró el casi un año de vida de su hijo con una foto a la que agregó:

“Hoy cumple 11 meses mi hijo, 11 meses que Dios me dio la bendición de ser padre. ¡Gracias a la vida!”.

A un mes de cumplir el año, el bebé ya ha dado sus primeras palabras, sin embargo todavía estamos a la espera de la palabra mágica “mamá”.

Anahí compartió recientemente en su Twitter una foto que Manuel a un lado de una imagen de Mickey y confesó que, además de "papá", “Kiki” fue también una de sus primeras palabras.

TE PUEDE INTERESAR:

Ni el invierno impide que Betty Monroe luzca cuerpazo.

Betty Monroe se ha caracterizado por tener un gran talento en el mundo del espectáculo, recordemos aquella vez que nos sorprendió rapando su cabello para la telenovela "Sueño de amor" en la que su personaje padecía cáncer.

Ahora la actriz de 39 años nuevamente nos sorprendió, en un colorido bikini morado con bolitas blancas acompañado de lentes de sol, y escribió junto a la imagen este mensaje:

"Entre chanclas y arena disfrutando".

Al parecer la Navidad de Monroe es mucho mejor en la cálida playa y como era de esperarse usuarios hicieron todo tipo de comentarios a la interprete.



"Señora mis respetos, tiene un cuerpo escultural que solamente puede superarlo la belleza de sus ojos" "Hermoso cuerpo" "Preciosa muñecota"

Donde también la pudimos ver de una manera muy sensual y sexy fue en la película Fendom donde explotó su lado más sexy:

La historia ha llamado la atención y hasta ha causado polémica por ser “un poco porno”.

“Es una película fuerte, la verdad yo me divertí, he de confesar que nunca la vi terminada y ahora sería raro verme en pantalla, pues en ese entonces era una mujer de 27 años, no tenía hijos, ni siquiera me había casado”.

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, la querida actriz aclaró algunas dudas sobre esta películas, ya que supuestamente era una cinta casi casi XXX.

“Estrenó el 6 de octubre una película que se llama “FemDom”, es una película que habla de un asesinato, y hay rollos como sadomasoquistas, estos fetiches que tienen en la cama, y ahí salgo en unas cuentas escenitas pero no son escenas pornografías”.

Asimismo, Betty Monroe confesó que en esta cinta aparecen otros de sus famosos colegas.

“La hicimos Harry Geithner y yo, y hay más actores ahí, el señor Eric del Castillo, hay un buen elenco y se hizo hace tiempo, de repente salió todo (este rumor)”.

“Yo invito que vayan y la vean al cine, y que ellos digan su opinión”, subrayó la actriz.

Pero…¿Betty Monroe dejará que sus hijos vean esta película?

"Tenía que ser una femme fatal, con cuero y todo, no sé si quiero que mis hijos me vean así, imagínate, qué pensarían no eso no va a pasar".

Además, confesó que se siente un poco avergonzada de haberla realizado. A decir de la actriz, aunque le pagaron muy bien por su participación, no fue uno de sus mejores trabajos.

Por otra parte, la actriz Betty Monroe fue cuestionada en una charla con Grupo Fórmula, sobre qué haría en caso de que fuera víctima de chantaje sobre mostrar su vida privada.

La respuesta de la actriz fue:

"¿De qué me vas a chantajear? Ni modo que tú no comas, que no vayas al baño. Toda la gente hacemos todo ¿cuál es la diferencia?".

Señaló que en caso de que la amenazaran con dar a conocer las imágenes no pasa nada, porque el problema de México es que olvida "olvidamos, si yo digo váyanse a la V$#&/&, la próxima semana se les olvida, así como nos han robado lo olvidamos".