Así fue la primera Navidad que celebró Selena Quintanilla junto a su esposo Chris Pérez y su familia

La cantante estadounidense Selena Quintanilla y su familia no celebraban la Navidad, ya que son Testigos de Jehová. De acuerdo con sus creencias, esta festividad tiene lazos con el paganismo y, por lo tanto, es una conmemoración mundana que debe evitarse. Sin embargo, la llamada "Reina del tex-mex" formó parte de este festejo con su esposo Chris Pérez.

En su libro "Para Selena, con amor", donde comparte muchos aspectos de su hermosa historia de amor, así como la manera en que enfrentó su trágica muerte, el guitarrista estadounidense, ex integrante del grupo Los Dinos, contó sobre aquella Navidad que disfrutaron juntos.

"Como Selena era testigo de Jehová, nunca había celebrado la Navidad", cita una parte de su libro. Realmente Chris Pérez rara vez festeja con su familia ese día, "ya sea porque la banda solía tocar durante las vacaciones".

En el primer año de su matrimonio con la intérprete de los temas "Como la flor", "No me queda más", "Si una vez" y muchos más, no tuvieron alguna presentación en Navidad. "La banda estaba libre me llevé a Selena a casa de mi madre para las vacaciones".

Toda su familia le había comprado regalos a Selena, pese a que les había comentado que su esposa nunca celebraba el nacimiento de Jesús.

"Por respeto a Selena, amontonaron los regalos en la habitación de mi madre en lugar de poner debajo del árbol de Navidad. Cuando llevé a Selena allí, se quedó atónita, mi familia lo hace a lo grande en Navidad, la cama estaba cubierta con regalos envueltos en brillantes colores, todo para ella", narra Chris Pérez.

Selena Quintanilla "nunca había sido parte de una celebración familiar de Navidad y le encantaba". El guitarrista originario de San Antonio, Texas, resaltó en este fragmento de su libro: "su religión era un tema serio para ella y también privado, uno de los pocos temas sobre los que Selena nunca se sintió cómoda hablando con los medios".

Leer más: Angélica Rivera reaparece celebrando la Navidad junto a su ex esposo "El Güero" Castro e hijas

Sin embargo, ese día "se volvió loca", simplemente abriendo los regalos que la familia de su esposo le había dado, "y disfrutando ella misma como cualquiera niño emocionado en Navidad, fue un placer para mí verla".