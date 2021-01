Así fue la primera visita de BTS a México al festival Music Bank, narrada por Jimin

BTS debutó el 13 de junio de 2013 y un año después visitó por primera vez México. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, viajaron por primera vez a tierras aztecas a fines de octubre de 2014, ya que formaron parte del line-up del festival "Music Bank in México", que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México. Además de Bangtan Sonyeondan, en este conocido festival de K-Pop, también participaron Ailee, B.A.P, BEAST, EXO-K, Girl’s Day e INFINITE.

A través del blog de BTS, Jimin narró al ARMY cómo fue su primera visita y show en México. Además de compartir una serie de fotografías de este viaje, contó varios detalles de lo que estuvieron haciendo, como su inolvidable visita a las Pirámides de Teotihuacán, emblemático complejo arqueológico mexicano, ubicado al noreste de la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

BTS viajó desde Seúl, Corea del Sur hasta Los Ángeles, California (Estados Unidos), para poder hacer la conexión hacia la Ciudad de México. El viaje en avión desde la capital surcoreana hasta la ciudad estadounidense duró 12 horas. Posteriormente estuvieron cuatro horas en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles.

"¡Hemos llegado! Nos tomo un total de 23 horas desde el hotel de Corea hasta llegar a nuestro hotel en México, utilizamos todo un día sólo para llegar hasta aquí, pero aún así, la vista de noche desde el piso 41 no es ninguna broma, ¿verdad?", manifestó Jimin.

Jimin feliz al haber llegado al hotel en la Ciudad de México. Foto: BTS blog

Como su estancia en la Ciudad de México sería breve, al día siguiente de haber llegado, "Los chicos a prueba de balas" realizaron un pequeño tour por los alrededores. Uno de los lugares que conocieron fueron las Pirámides de Teotihuacán. Jiminie compartió que al subir a la Pirámide del Sol (la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes de Mesoamérica), recibió la energía del sol y cantó un tema del cantautor surcoreano Taeyang

Y también pedi como deseo ganar el primer lugar (en programas de música).

El integrante de BTS subió hasta la cima de la Pirámide del Sol. Foto: BTS blog

Los Idols degustaron de exquisita comida mexicana en el Restaurante La Gruta, una amplia cavidad de origen volcánico, rodeada de vegetación y con una atmósfera mística e inigualable. Dicho restaurante se ubica atrás de la Pirámide del Sol. "Hay un restaurante dentro de una cueva, ¡no puede ser! Comimos un delicioso filete aquí con nuestros sunbaenims y ya que hemos comido, seguimos con el ensayo". (El ARMY recibe una poderosa carta de RM de BTS, llena de esperanza ante la llegada del 2021).

BTS comió en el Restaurante La Gruta. Foto: BTS blog

El primer concierto de BTS en México

Al día siguiente de su tour por México, se había llegado el momento del primer concierto de BTS ante el ARMY mexicano. Así lo narró Jiminie:

Mañana siguiente, el tan esperado día del concierto. El sol ha salido, llegamos temprano al recinto y ensayamos una vez más. Tuvimos mucha diversión presentándonos en un recinto que estaba lleno con 15 mil personas y nuestra presentación especial. Tuvimos una presentación junto con un grupo de bailarines de México que hicieron un cover de 'No More Dream'. Trabajaron muy bien en el cover y también dimos una gran presentación juntos, después de practicar con gente tan apasionada, no sé si es porque es nuestra canción, pero los veo con un corazón de padre, por favor anticipen la presentación cuando salga al aire.

Sin embargo, ya que nos presentamos en México donde está muy por encima del nivel del mar, no podía respirar bien. Tiene sentido usar un aparato para respirar, de hecho, Jin-hyung lo trajo, es una abuelita.

La altura en la Ciudad de México ocasionó unos ligeros problemas para respirar a Jimin. Foto: BTS blog

Muy bien, sólo porque el concierto terminó no significa que descansaríamos después, nos bañamos y nos fuimos de inmediato. Adiós, México. Hasta luego, adiós. Sin haber descansado ni siquiera un poco, volamos en el avión para ir directamente a Corea. Pero, por supuesto, tuvimos una corta escala en Los Ángeles, ¡ah!, estoy cansado, tengo sueño, pero volvimos al avión con un desbordante espíritu de lucha.

Y así es como nuestro viaje a México ha terminado. Fue divertido pero un poco cansado, pero debido a nuestras ARMYs de todo el mundo, estaba feliz de viajar a muchos países y hacer maravillosos recuerdos.

Jiminie quedó muy satisfecho con su primer viaje a México. Foto: BTS blog

BTS ha regresado en dos ocasiones más a nuestro país: en el 2015 con el "Red Bullet Tour", ofreciendo un concierto en el Pabellón Oeste en la Ciudad de México, y en el 2017 para el festival KCON México en la Arena Ciudad de México. El ARMY espera con muchas ansias un concierto de Bangtan Sonyeondan en tierras aztecas, cuando los tiempos ante la pandemia mejoren.