Así fue la relación que Aleida Núñez tuvo con Juan Ferrara

Aleida Núñez es una de las actrices más deseadas en el mundo del espectáculo, pues a sus 39 años se sigue viendo como una joven de 25 años, pero a esa edad ella no tenía ojos para nadie, más que para uno de los galanes de las telenovelas más importantes de la pantalla chica, se trata de Juan Ferrara, que en ese entonces tenía 57 años.

Es por eso que te contaremos sobre ese romance que dio mucho de que hablar hace varios años, empezando por la diferencia de edad, aunque para muchos ambos actores estaban realmente enamorados, pues se les miraba muy felices por los pasillos de Televisa.

Para empezar el platicar con él es una poesía, o sea, a mí me encantan los hombres inteligentes, o sea a mi me puede seducir más un hombre inteligente que un hombre musculoso, entonces cuando yo platicaba con él me quedaba, me seducía sabes y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina y cuando fui su novia por supuesto también siempre...", dijo Aleida Núñez El Minuto que Cambió Mi Destino.