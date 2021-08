Así fue la única escena que protagonizaron Pedro Infante y Germán Valdés "Tin Tan" (VIDEO)

No podemos imaginar la época de oro del cine mexicano sin Pedro Infante y Germán Valdés, quien fue conocida artísticamente como "Tin Tan" o "El pachuco de oro". Ambos fueron de las grandes estrellas de nuestro cine y aunque muchas personas quisieron verlos juntos en varias producciones cinematográficas, la realidad es que solamente tuvieron la oportunidad y placer de trabajar en una ocasión.

En 1950 se estrenó la película "También de dolor se canta", dirigida por el cineasta cubano René Cardona; es considerada uno de los grandes clásicos del cine mexicano. Fue protagonizada por el actor sinaloense Pedro Infante, Guillermina Green e Irma Dorantes; contó con la participación especial de Germán Valdés "Tin Tan" (hermano de Ramón Valdés, el recordado "Don Ramón" en la serie "El chavo del 8").

¿De qué trata "También de dolor se canta"? Braulio (Pedro Infante) es un profesor despistado que le provoca un accidente a Alfonso del Madrazo, el actor favorito de su madre. A partir de ese momento el introvertido Braulio se verá involucrado en diversas situaciones al ingresar al glamoroso mundo de la actuación.

Su hermana Luisa (Irma Dorantes) anhela convertirse en una estrella de cine, pero quien termina protagonizando una película es Braulio.

Cuando Braulio va a los estudios cinematográficos, se encuentra en el foro donde se grabará la película en la cual actuará, a cuatro estrellas de la época de oro del cine mexicano: Pedro Vargas, "Tin Tan", Leticia Palma y Antonio Badú), siendo esta la única escena que protagonizaron Pedro Infante y Germán Valdés.

En "También de dolor se canta", el actor y comediante "Tin Tan" se interpreta a sí mismo. Como Braulio es un hombre de un pueblo muy remoto dedicado a la educación, solo conoce a "Tin Tan" de oídas, pero no le da mucha importancia. Germán Valdés se muestra indignado en la escena, porque hay alguien que no le presta atención y no lo conoce.

En dicha escena Germán Valdés le dice a Braulio "ojitos de pescadito en vitrina" y él como respuesta expresa: "boca de bagre".

No se sabe por qué Pedro Infante y Germán Valdés solo actuaron juntos en esta escena de la película "También de dolor se canta". Aunque surgieron rumores de una enemistad, lo cierto es que ambas estrellas de la época de oro del cine mexicano, fueron grandes amigos y colegas.

Pedro Infante Cruz murió a sus 39 años de edad, el 15 de abril de 1957 en un trágico accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Germán Valdéz "Tin Tan" falleció el 29 de junio de 1973 en la Ciudad de México, a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas; tenía 57 años de edad. Ambos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

Leer más: Majo Aguilar demuestra la belleza heredada de Flor Silvestre y tener mejor cintura que Ángela Aguilar