Las maravillosas vacaciones de José Bastón y Eva Longoria

La actriz Eva Longoria y su esposo el Presidente de Televisión y Contenidos de Televisa aprovecharon el clima para disfrutar de unas vacaciones en el paradisiaco Mykonos.



La guapa actriz de Desesperate Housewives aprovecho al máximo sus vacaciones en las cuales no dudo ni un momento en subir a Instagram como la estaba pasando ya que no solamente iban solos si no un grupo de amigos entre ellos se encontraba el actor puertorriqueño Amaury Nolasco.

Being photo bombed by Sean Elliott! Hahahaha Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 8:02 PDT



Eva y José nadaron y practicaron deportes acuáticos además de tomar el sol y de disfrutar los exquisitos platillos que compartía la actriz en su red social.



Algunos medios internacionales informaron que la actriz se encontraba embarazada, aunque su manager negó a Us Weekly que la famosa no espera a ningún bebé a lo que ella respondió:

Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 5:20 PDT

"Vi algunas fotos en las que estaba muy rellenita en un barco y de repente dijeron que estoy embarazada. Tengo que decirles que lo único que hice fue comer queso" también añadió "Sólo estaba un poco gordita, eso le sucede a la gente, todo el mundo se hincha un poco"

Thank you to the beautiful country of Greece for an amazing sunset every night of our vacation! Until next time! #Vacation #Sunset Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 1:18 PDT





¿QUIEN ES JOSE BASTON?

Bastón es un mexicano multimillonario el cual tiene tres hijos con Natalia Esperón actualmente es el esposo de la actriz Eva Longoria.



El Presidente de Televisión y Contenidos de Grupo Televisa su primer empleo fue en el puesto de Ejecutivo de Cuenta en Mercadotecnia del canal 12 de Tijuana en donde después ocupo posiciones ejecutivas en áreas claves dentro de la empresa, como programación, adquisiciones, planeación y desarrollo de contenidos, para después llegar a la Vicepresidencia Corporativa de Televisión.

José Bastón y Eva Longoria/El Universal





Para el año 2008 es nombrado Presidente de Televisión y Contenidos de Televisa.



ULTIMOS AMORES

Como recientemente se dijo Bastón estuvo casado con la actriz Natalia Esperón una artista celebre en su país en donde pudimos ver en "Agujetas de Color de Rosa".



Desde el año 2005 el millonario ha sido incluido en las listas de los solteros más codiciados.



Longoria confeso en el programa de Ellen Degeneres que Bastón tiene las dos cualidades que más admira en un hombre las cuales son inteligencia y humor "Déjame decirte, que soy muy afortunada" bromeo la guapa actriz además que revelo que pepe como le dicen sus amigos es una persona que cuida mucho su imagen personal "viste fenomenal" agrego la actriz sonriente ya que tiene estar a la altura.

My partner in crime! He hates when I post pics of him, but my husband is the best human being I know. We travel the world together, we laugh together, we love each moment together in pure joy. You are my angel Pepe Baston, put on this earth to fill my heart with love and happiness. Te amo vida mía! Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 3:44 PDT



Aunque Eva evito de cierta manera dar detalles sobre su vida amorosa con el caballero a quien definió como un hombre muy reservado en cuanto a su vida privada



EVA LONGORIA Y TONY PARKER

La ex pareja contrajo matrimonio en el año 2007 sus apariciones en público y alfombras rojas eran normales como cualquier pareja, pero al parecer todo cambio cuando Parker practico sexting con la ex mujer de un compañero su equipo. tras el percance Longoria revelo que cuando se enteró empezó a preguntarse ¿Es que no soy demasiado guapa? ¿No soy demasiado lista? Pero inmediatamente pensaba: "No puedes Hacerte esto o vas a entrar a un bucle.

First time at an @nfl game ! Awesome ⭐️✌ #gocowboys Una publicación compartida por Tony Parker (@_tonyparker09) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 7:06 PDT





En noviembre del 2010 Longoria presento una demanda de separación y una acusación de infidelidad.

Con información Infobae/Hola/abc

