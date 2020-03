Así fueron los inicios de Diego Boneta en el espectáculo

Diego Boneta, quien graba ya la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ha logrado más fama con su participación en la primera parte de este proyecto que ha marcado su vida.

Diego Boneta nació el 29 de noviembre de 1990 en Ciudad de México, y de acuerdo a información en Wikipedia, desde pequeño se sintió atraído por el mundo del espectáculo.

Tenía 12 años de edad cuando participó en el show Código Fama y logró el primer lugar. Posterior a este logro, se integra a las grabaciones de la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos, donde comienza a ser reconocido.

Después formó parte de la telenovela Rebelde, entre 2005 y 2006 y por esa misma época dio a conocer su primer disco Más, con el que logró Disco de Oro en Chile y Brasil.

Diego realizó giras como solista junto al grupo musical RBD, visitando América Latina, Europa y Estados Unidos, nominado ese mismo año a las MTV Latinoamérica en la categoría Mejor Revelación.

Al mudarse a radicar a Miami, logra trabjar Pretty Little Liars, 90210, Zeke &Luther y en la famosa película Mean Girls 2; luego, en 2012, protagoniza la cinta Rock of Ages al lado de Tom Cruise.

Boneta ha conseguido participar en otras producciones de Hollywood, entre ellas Birth of a Legend, Before I Fall y en las series The Dovekeepers y Jane The Virgin.

Durante 2019 se estrenó Terminator: Destino Final, donde tuvo una importante participación y actuó al lado de Arnold Schwarzenegger.