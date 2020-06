Así fueron los inicios de Jennie de BLACKPINK, la llamada Human Chanel

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa debutaron com BLACKPINK el 8 de agosto de 2016 con el EP "Square One", en el que aparece "Whistle", su primera canción número uno en Corea del Sur, así como "Boombayah", su primer éxito número uno en el Billboard World Digital Songs, que estableció un récord como el video musical de debut más visto por una banda coreana.

Cada una de las integrantes de BLACKPINK tuvo distintos inicios antes de debutar en este girl group formado formado por la agencia surcoreana YG Entertainment (sello discográfico de leyendas del K-pop como BIGBANG, 2NE1 o Psy).

En el caso de Jennie Kim (제니 김), conocida simplemente como Jennie, tras audicionar para YG Entertainment, estuvo practicando y preparándose durante seis años en la agencia antes de debutar en BLACKPINK. Al principio su mamá tenía otros planes para ella, quería que su hija se fuera a Estados Unidos a estudiar abogacía o maestría, pero al saber los grandes deseos de Jennie de convertirse en una Idol del K-pop, su familia la apoyo.

En 2013 colaboró en las canciones "Black" y "GG BE" junto con los cantantes G-Dragon y Seungri, así como en la canción "Special" con la cantante Lee Hi. Ese mismo año también formó parte del video musical de la canción "That XX" de G-Dragon.

Desde los preparativos de su debut las cuatro integrantes de BLACKPINK, tuvieron que pasar por exámenes de canto y baile individualmente y como equipo al final de cada mes.

Posteriormente a su exitoso debut, en octubre de 2018, YG Entertainment anunció que el grupo estaba trabajando en nuevas canciones, así como en el debut en solitario para cada integrante. Jennie será la primera en debutar como solista, lanzando el sencillo "Solo" el 12 de noviembre:

El videoclip de su canción se convirtió en el más visto por una solista de K-pop en las primeras 24 horas de lanzamiento, superando a "Palette" de IU.

"Solo" se ubicó en el primer lugar de las listas de iTunes en 40 países, incluyendo e iTunes Worldwide Songs Chart. Se convirtió en la primera artista solista de K-pop en alcanzar tal hecho.

En Corea del Sur la canción conquistó el primer lugar en las listas Gaon Digital Chart y Gaon Streaming Chart por dos semanas consecutivas.

Jennie, embajadora y musa de Chanel en Corea del Sur

Un año después de su debut co BLACKPINK, la cantante se convirtió en embajadora y musa de Chanel en su país natal. La prensa surcoreana la catalogan como la integrante del grupo que más está a la moda. Por lo general se viste con ropa de marca como Gucci, Lanvin, Chanel y Givenchy.

En la edición de agosto de 2018 de Cosmopolitan Korea, fue declarada la nueva "Human Chanel", que anteriormente era de la actriz británica Mischa Barton. Asistió a la Semana de la Moda de París en octubre de 2018 como representante de Chanel.

Jennie es la primera celebridad coreana en hacer una sesión de fotos para Boucheron Paris. Un representante de la empresa explicó que su elegancia encajaba perfectamente con la imagen de la compañía por lo que decidieron trabajar con ella.

Recientemente BLACKPINK llevó a cabo su comeback; cada una de las Idols mostró previamente su cambio de look. Tanto su nueva canción y MV "How you like that", están rompiendo asombrosos récords, como el estreno en YouTube más visto, con 1.66 millones de espectadores simultáneamente en su punto más alto.

