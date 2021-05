Así gozan su luna de miel Fernanda Gómez y "El Canelo" Álvarez en Croacia  (Video)

México. Tras casarse por el civil y luego la iglesia en Nayarit y Guadalajara, respectivamente, Fernanda Gómez y su esposo Saúl "El Canelo" Álvarez gozan ahora de su luna de miel.

Es en Croacia conde Fernanda Gómez y Saúl pasan unos días inolvidables en su luna de miel y ambos comparten en sus respectivas redes sociales imágenes de su viaje.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La pareja es vista en un lujoso resort de Europa, frente a las costas del Mar Adriático y se aprecia alrededor de ellos una mesa puesta sobre la arena, unas copas de champagne y un arreglo floral.

Leer más: La belleza de Alexa Martín va de la mano con su talento

En un video que "El Canelo" comparte también se mira la fachada del hotel donde se hospedan, una lujosa piscina, camastros y sombrillas, donde disfrutan felices de la vida.

Un beso entre la pareja no puede faltar y también forma parte de los recuerdos que enmarcan este video y viaje, donde no Fernanda y Saúl no hacen más que disfrutar del lugar y el uno del otro.

La boda de "El Canelo" y Fernanda celebrada este fin de semana en Guadalajara, Jalisco, México, causó expectación, puesto que fue muy espectacular y lujosa.

Foto de Instagram

Prince Royce, J Balvin, Maluma, Pepe Aguilar y Julión Álvarez fueron solamente algunos de los famosos que acudieron a dicha boda, puesto que son amigos del boxeador mexicano.

En la fiesta estuvieron ofreciendo su show banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, Maná, Los Ángeles Azules, y también Ricky Martin y Carlos Vives.

"El Canelo" no escatimó en gastos para tener una boda de ensueño junto a Fernanda, y según reportes de distintos portales de noticias, se gastó una fortuna, aunque no se ha dicho la cantidad exacta.

Leer más: ¿Cuántos hijos tiene el cantante Pablo Montero y quiénes son sus mamás?