Así ha cambiado Eduardo Capetillo desde que se convirtió en padre con estas fotos inéditas

Eduardo Capetillo se encuentra de fiesta en estos momentos, pues está festejando su cumpleaños número 52 con muchas felicitaciones por parte de sus fans, pero fueron sus hijos, quienes se encargaron de hacerle saber que no solo están contentos por su aniversario, sino que es el mejor padre del mundo.

Fue su hija Alejandra Capetillo fruto de su relación con Biby Gaytán quien no únicamente expresó lo que siente por su padre, también compartió varias fotos inéditas del ex actor de telenovelas mexicanas en su faceta como padre, pues tras haberse alejado del medio de la farándula, se dedicó por completo a su familia.

En las fotos se pueden ver las distintas etapas que atravesó Eduardo Capetillo quien hoy en día se ha dedicado un poco a la política, aunque sus fans desean que en algún momento regresen al mundo de las farándulas, donde era una de las máximas estrellas, en especial en la década de los noventa.

"Eduardo Capetillo, la mayoría de la gente te ve como el “actor”, “cantante” o “figura publica”, y yo he tenido el privilegio de verte como “papá” y la más importante, como ser humano. Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol, y puedo compartir en este post, para quien sea que lo esté leyendo, que eres para mí todo, y cuando digo “todo” lo digo en serio. Sigo sin encontrar UNA sola palabra que unifique todo lo que has sido para mí", escribe Ale Capetillo quien está fuera del país desde hace tiempo.

Por su parte, Paulina Capetillo solo compartió una foto a lado del histrión mexicano, y le hizo saber que el amor que ambos se tienen es indestructible con tan solo una mirada, por lo que las redes de inmediato lo felicitaron también.

"Le doy gracias a Dios por regalarme un año más contigo y por tenerte como papá.Te admiro por el gran ser humano, padre, hermano e hijo que eres. Por siempre estar presente y por como trabajas para ser mejor persona todos los días. Gracias por siempre enseñarme con el ejemplo y estar ahí para levantarme cuando me tropiezo y para aplaudirme en mis victorias", fue como se expresó Eduardo el mayor de los Capetillo hacia su papá.

