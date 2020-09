Así ha cambiado el cuerpo de Emma Coronel tras convertirse en esposa de Joaquín Guzmán Loera

Emma Coronel de 31 años se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales pues su belleza y su porte han hecho que se convierta en una mujer muy admirada, además del apoyo que ha brindado en los hospitales pediátricos para niños con cáncer.

Pero desde que Emma Coronel hizo su aparición pública hace cuatro años por medio de los medios de comunicación, muchos de sus fans se han fijado en la transformación de su cuerpo desde que se convirtió en esposa del Chapo Guzmán y como cualquier mujer su físico ha cambiado bastante.

Desde que se supo que fue la ganadora, en el Festival de la Guayaba, en su natal Durango, Emma Coronel tenía un cuerpo mucho más delgado como cualquier chica, pero con el tiempo se le empezó a ver mucho más curviada, pues uno de sus mayores atributos es la cintura que tiene, la cual hace que se le vea muy bien todos los outfits que se pone.

Tras su embarazo, Emma Coronel subió algunos kilos, pues en sus entrevistas se miraba la transformación de su cuerpo, por lo que algunos usuarios se lo hicieron saber, aunque también le comentaron que los viajes a la corte para saber la situación legal sobre el Chapo Guzmán y dedicarse a sus proyectos como empresaria, le han quitado tiempo personal a Emma Coronel.

Actualmente hemos visto que en las últimas publicaciones de Emma Coronel luce un cuerpo mucho más delgado, empezando por su marcado abdomen el cual enseñó en una ocasión por medio de una blusa la cual le quedaba algo corta.

Por si fuera poco el look de Emma Coronel también ha cambiado mucho, principalmente el tono de su cabello el cual ha pasado del castaño al negro y del negro al rubio, por lo que ha impuesto una moda entre sus fans quienes le piden consejos de belleza para verse como ella.

"Es muy hermosa Emma!!!cuerpazo", "Like si tiene un lindo cuerpo y linda cara aunque digan que es operado no lo creo pero bueno", "No se que le vio el chapo a Kate la cara de uña, cuando Emma es 1000 veces más guapa", "lo que me gusta de esta mujer.. es que si se ve que es humilde...y no ha de ser tan pinche agarrada como algunas que conozco", le escriben a Emma Coronel en redes sociales al ver videos de su pasado.