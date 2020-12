Estados Unidos.- La cantante británica Adele ha sido siempre una mujer muy hermosa, sin ninguna duda, pero ahora que ha logrado bajar más de 70 de kilos tras una estricta dieta podemos notar que sus facciones han cambiado demasiado, hasta el punto de volverse mucho más refinadas y estéticas, algo que muchas otras artistas del medio del entretenimiento han buscado pero con rellenos, botox e inyecciones.

Pero para ella ha sido una fortuna poder lucir un rostro más estilizado, con proporciones más acertadas a su cuerpo, ya que podemos ver que el cambio ha sido completo y se pudo disfrutar de esto durante una reciente edición de Saturday Night Live en donde por primera vez fue presentadora y logró enamorar a todos los televidentes, abarcando un público más amplio y diverso.

En aquel momento la vimos en distintos sketches, emblemáticos de dicho programa, luciendo un rostro perfilado y muy bien maquillado, pues se lucieron con un estilo elegante y juvenil para ella, resaltando su belleza y los rasgos que más destacan de su rostro como lo son sus ojos, sus labios, su mentón, su nariz y las mejillas, bueno, prácticamente todo.

Así ha cambiado el rostro de Adele ahora que ha perdido más de 70 kilos. Foto: Instagram

La cantante británica deslumbró con un vestido negro y elegante con encajes y deleitó cantando algunos de sus temas, demostrando lo entretenido que es pasar un día a su lado. Al iniciar su monólogo la escuchamos cantar: "Hello, it's me", fragmento de su tema 'Hello' y se mostró muy feliz de estar presente en este show de la cadena de NBC.

"Estoy muy feliz de poder ser anfitriona de este show, porque no sólo lo amo, sino porque es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, hay dos razones: mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío", manifestó Adele.

Adele no perdió la oportunidad de lucir su hermosa y aclamada voz en vivo, cantando sus exitosos temas 'Hello', 'Someone like you' y 'Rolling in the deep'. Además, bromeó durante su espacio sobre su nueva apariencia física y comentó: "Soy consciente de que luzco muy diferente desde la última vez que me vieron, pero por todas las restricciones del coronavirus tuve que viajar liviana, y sólo pude traer una mitad de mi persona...ésta es la mitad que elegí".

Adele luce ahora un rostro más estilizado y, como siempre, muy hermoso. Foto: Instagram

Pero ¿cómo Adele logró bajar tantos kilos tan rápida? Bueno, te lo contamos. Resulta que la cantante ha mostrado gran disciplina con las dietas y realizó la popular sirtfood, así como algunas rutinas de ejercicio. Adele logró bajar hasta 70 kilos con esta dieta que se basa en proteínas que se asocian con el envejecimiento, las sirtuinas; si se consumen alimentos que estimulen y potencien estas proteínas, se acelera el metabolismo y la quema de grasa, de acuerdo a Aidan Goggins y Glen Matten, promotores de esta dieta.

Estos son los alimentos que Adele tenía permitidos en dicha dieta: manzanas, cítricos, té verde, col rizada, chocolate negro, vino tinto, pavo, pollo, arándanos y camarón. Cabe mencionar que esta dieta debe realizarse únicamente con ayuda de un personal capacitado en el tema y apoyarse con diferentes ejercicios.

Es gracias a todo lo que ha involucrado esta dieta que la cantante ha logrado bajar tantos kilos en poco tiempo, aunque con demasiado esfuerzo para lograrlo, y por lo que su cuerpo ha cambiado demasiado, hasta el punto de poder lucir una figura completamente diferente a la que se estaba acostumbrado a verse a la británica, un gran cambio para ella misma, pues ahora se luce más segura y contenta con lo que ha logrado.

Recientemente Adele debutó como conductora del programa Saturday Night Live. Foto: Instagram

Pero no sólo Adele es la única que se pronuncia con este drástico cambio, sus fanáticos también han hablado sobre el tema a través de las redes sociales y han expresado que ahora luce mucho mejor y hasta más saludable, siempre compartiendo videos y fotografías en donde vemos a la cantante luciendo de lo mejor.