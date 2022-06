Así ha reaccionado Talina Fernández, ante denuncia de abuso sexual en contra de su hijo Coco Levy

"Denuncia contra Coco Levy levantada, no tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz. Gracias al MP de Álvaro Obregón, que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder. Lo que quiero es cárcel para Coco Levy ".

Al preguntarle como se sentía, la mamá de la fallecida actriz Mariana Levy , externó que muy bien. "¿Cómo mamá sabe los hijos que tiene?", externó la reportera del matutino. "Por supuesto", resaltó Talina. Sobre si ella defendería a capa y espada a su hijo Coco (su nombre verdadero es Jorge Levy), la conductora de televisión dijo no tener comentarios al respecto .

La reportera de "Venga la alegría", tratando de obtener una declaración más amplia de Talina Fernández , le preguntó: "¿usted, como mujer, defiende o que puede opinar sobre esta situación?", a lo que respondió: "no tengo comentarios mi amor".

En una entrevista telefónica con el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, la conductora de televisión Talina Fernández , conocida como "La Dama del buen decir" , reaccionó a esta fuerte acusación en contra de su hijo Coco Levy . "No tengo nada que decir", expresó en un principio.

En una parte de su relato, dice: "el señor en la segunda ocasión estaba yo sentada enfrente, me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el zíper, primero el cinturón, luego el zíper y se quedó sentado así (con las piernas entreabiertas). Lo primero que pasó por mi mente es: '¿Qué? ¿Ahora se la tengo que chupar? ¿O qué sigue?'".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.