Así ha repartido su herencia Andrés García; Roberto Palazuelos el máximo beneficiario

Anteriormente el retirado actor Andrés García sorprendió en una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, al revelar que había incluido en su testamento al también actor y empresario Roberto Palazuelos, conocido como el "diamante negro". Asimismo dio a conocer los motivos para tomar esta importante decisión:

Para empezar Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando yo lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana.

Andrés García manifestó que a Roberto Palazuelos "lo quiero como a un hijo, más que un hijo, Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente. Palazuelos es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal, y ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando, más que mis hijos, él se lo merece más que los otros hijos, porque es el que más me ha ayudado, el que más sigue pendiente de mí, hasta la fecha, las cosas legales no me cobra, las lleva él, se hace cargo".

En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Roberto Palazuelos dio a conocer como será repartida la herencia de Andrés García. Los porcentajes están distribuidos en el testamento del actor de la siguiente manera:

10 % para su hijo Leonardo García.

10 % para su hijo Andrés García Jr.

10 % para su esposa Margarita Portillo.

10 % más un departamento para su ex esposa Sandra Vale.

10 % para una hermana de Andrés García.

50 % para el actor Roberto Palazuelos.

Roberto Palazuelos manifestó:

Y el otro 50% queda para Roberto Palazuelos, pero te lo digo que eso está nomás en papel, porque yo me tengo que encargar que las cosas se vayan vendiendo.

Asimismo el empresario hotelero ratificó que la única que no aparece en el testamento de Andrés García, es su hija Andrea García, aunque asegura que él no tiene conocimiento de la relación entre padre e hija, además de que tiene muchos años sin verla o saber de ella.

Roberto Palazuelos ha recibido reclamos de la familia de Andrés García

Cuando Andrés García habló sobre quiénes sería sus beneficiarios en su testamento, en el programa De Primera Mano de "Imagen Televisión" Roberto Palazuelos fue cuestionado si estaba enterado de esto, a lo que respondió: "claro que lo sé, nunca lo he querido decir, para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos y él me contestó, que yo sí lo cuidaba y ellos no".

El actor y empresario aseguró que no recibirá ni un solo peso, pues planea venderlo todo para que Andrés García pueda seguir viviendo cómodamente. "No va a haber herencia, porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble, ahorita ya se vendió una y se está pagando, estamos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes, yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más".

Y como era de esperarse Roberto Palazuelos ya recibió varios reclamos por parte de la familia de Andrés García. "Me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, me habló todo mundo. Les dije que no sabía, hasta que llegó y me dio el testamento, además les comenté, que todos estaban en el testamento, pero solamente con un 10%, yo recibo el groso de toda la herencia, pero no quiero recibir nada de Andrés, lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días e ir vendiendo todas sus propiedades".