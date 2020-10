Estados Unidos.- Toda una motivación es en lo que se ha convertido la actriz y comediante australiana Rebel Wilson, quien ha dejado impactados a sus millones de seguidores en las redes sociales al compartir el gran cambio de su figura, esto tras haber perdido más de 20 kilos en los últimos meses luego de proponerse llegar a las 165 libras de peso, es decir 75 kilos.

Para Rebel este ha sido el mejor año de su vida, en el que ha decidido enfocarse por completo a trabajar en su físico y conseguir el cuerpo de sus sueños y de acuerdo con una reciente publicación de Instagram está a tres kilos de hacerlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue el día de ayer en el que Wilson compartió la fotografía, en la que la vemos de espalda con un conjunto deportivo en color blanco y negro, con tenis y gorra mirando hacia el horizonte en la cima de una montaña. En su descripción dijo que, pese a haber sido una semana muy pesada, se despertó temprano para ir a correr y se siente orgullosa de sí misma porque se encuentra a pocos kilos de llegar a su meta.

¡Feliz Domingo a todos! Preparándome para una gran semana por delante, esta semana estuvo muy ocupada, pero me levanté muy temprano 3 veces (6 A.M. ��) e hice una caminata... incluso hice un par de carreras de 100m para aumentar aún más la frecuencia cardíaca (aunque mi 'sprint' es probablemente el 'trote lento' de otra persona) ¡pero me sentí orgullosa de mí misma y ahora solo me quedan 3 kg de mi peso ideal! Rebs x", escribió.

Así ha sido el cambio de Rebel Wilson a través de los años

Así ha sido el cambio de Rebel Wilson tras hacer dieta y ejercicio. Foto: Instagram

Anteriormente la estrella de Pitch Perfect compartió que su meta final era llegar a un peso de 165 libras, algo como 75 kilogramos, y a lo largo del año hemos visto cómo lo ha logrado, pues este proceso lo ha compartido a detalle en sus redes sociales, donde recibe constantes mensajes de apoyo, cariño y admiración.

Una gran trayectoria artística

Rebel Wilson ha participado en numerosas películas de comedia que han sido un éxito, en algunas usaba su propia apariencia física para ello y siempre aseguró que eso no le causaba efectos negativos.

La actriz y comediante australiana ha participado en películas como Bridesmaids, What to Expect When You're Expecting, A Few Best Men, Pitch Perfect y su continuación Pitch Perfect 2, y la comedia How to Be Single. En 2013, Wilson creó y protagonizó la serie de ABC, Super Fun Night, que se estrenó el 2 de octubre de ese mismo año.

Desde el 2011, Rebel Wilson se convirtió en portavoz de una compañía de nutrición (Jenny Craig) de Australia para perder peso. También reveló que los productores de Pitch Perfect no la dejaron perder más peso durante la película, ya que su contrato indicaba que debía mantener el mismo peso.