Así ha sido la vida de Humberto Zurita sin Christian Bach: "¿por qué se tenía que morir?"

El 26 de febrero de 2019 Humberto Zurita vivió uno de los momentos más dolorosos de su existencia, la muerte de su amada esposa Christian Bach, madre de sus hijos Emiliano y Sebastián Zurita. El actor mexicano durante su duelo pasó por la negación, la ira y el enojo. No podía comprender como una mujer como ella había fallecido.

"Te deja muy dolido, muy triste, muy enojado, de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, sana", manifestó Humberto Zurita en una entrevista con la periodista y conductora de televisión Mara Patricia Castañeda, para su show de YouTube "En casa de Mara". El actor de 66 años de edad señaló que la actriz argentina Christian Bach no fumaba, no tomaba, "hacía ejercicio, fue bailarina no profesional".

Al morir su esposa Humberto Zurita se enojó con todo lo divino, "es cuando la naturaleza es cruel".

¿Por qué se tenía que morir Christian? Dios se llevó a la mejor flor que tenía en su jardín, nomás que a mi me jodió y a mis hijos, pero bueno, se llevó lo más lindo, no la dejó envejecer, no dejó que esa flor se marchitara.

El también productor de televisión y director de cine, dijo que no quiere llegar a la edad en la que se marchite, quiere morir así como está ahorita, "no siendo viejito, cada vez más jodido, tenemos un tiempo y debemos entender que a eso vinimos". Mencionó que la muerte es lo más seguro que tenemos, no sabemos cuándo y cómo ocurrirá.

Aunque se le ha vinculado sentimentalmente con algunas compañeras de trabajo, Humberto Zurita aseguró que no tiene interés por el momento, de darse una nueva oportunidad en el amor. "Yo sigo saliendo con amigas mías, no muchas, pero sí salgo a comer, son mis hiper amigas y mis hiper amigos, la vida continúa, pero sí pasé por ciclos".

Cuando Mara Patricia Castañeda le preguntó por la causa del fallecimiento de Christian Bach, el actor Humberto Zurita reiteró lo que ya había dicho anteriormente, que ese es un tema que jamás revelarán, pues así lo pidió su esposa.

"Cuando ya supimos que estaba enferma dijo esto es de aquí, aquí se queda y así será siempre, eso es respetar la decisión que ella tomó y por el amor que le tenemos mis hijos y yo somos una tumba, no hay más, se murió y punto".