Así hablaba Alfredo Olivas cuando su hermano fue detenido por la policía: "mi sangre es mi sangre"

Irving Olivas, hermano del cantante Alfredo Olivas, fue asesinado junto a su familia en Zapopán, Jalisco, la mañana de este sábado tras un atentado de parte de un comando armado. Dos personas más, una mujer y un niño, resultaron heridos. Hasta el momento el cantautor del Regional Mexicano no ha comentado nada al respecto.

Dos años atrás, el hermano de Alfredito Olivas había sido detenido por elementos de la Policía Federal de la División de Fuerzas Federales, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Los hechos ocurrieron en el municipio Jocotepec, estado de Jalisco, México.

En un operativo por parte de las fuerzas federales antes mencionadas, se le encontró a Irving Olivas un arma de fuego calibre .380; ante esto fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Unas semanas después de la detención de su hermano, el cantante Alfredo Olivas fue cuestionado al respecto por varios medios de comunicación, durante la filmación de un video musical junto a su amigo Julión Álvarez.

¿Cómo te lo explicó? No tiro la bolita, mi sangre es mi sangre, pero definitivamente habemos de todo en la villa del señor como dice mi señora madre.

Asimismo Alfredo Olivas manifestó que "tampoco puedo estar tapando el sol con un dedo y estar diciendo no, no, no".

Al ser un tema donde había una investigación de por medio, el joven cantautor originario de Ciudad Obregón, Sonora, señaló que no podía hablar más de la cuenta. "El tema de mi hermano créeme que es, no ajeno, porque es mi sangre, pero es un tema complejo, tampoco se trata de esconder mucho menos, pero son temas un poquito delicados, donde ya entra gobierno, entra todo esto y uno no se puede ir de paso".

La mañana de este sábado se llevó a cabo un ataque armado en contra de una familia que viajaba en un Cadillac Escalade color negro, sobre el Periférico Manuel Gómez Morín de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Tres personas murieron y dos más resultaron heridas. Al parecer las víctimas mortales de este atentados fueron Irving Olivas (hermano de Alfredo Olivas), su pareja sentimental y su hijo de casi dos años de edad.

Una mujer quien dijo ser la empleada doméstica de la familia y otro menor de edad, fueron llevados a un hospital por las heridas de bala que tenían.