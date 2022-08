Así habría reaccionado Shakira al beso que se dieron en público Gerard Piqué y Clara Chía Marti

En el programa "Socialité", de la cadena española Telecinco, se dieron a conocer las primeras imágenes de Gerard Piqué y Clara Chía Marti demostrándose su amor en público. El futbolista se dejó ver muy cariñoso con su nueva pareja sentimental, durante un concierto del cantante español Dani Martin, en el SummerFest de Cerdanya, España.

"Estoy emocionada, es evidente que hay una relación", expresó Nuria Marín, una de las conductoras del programa antes mencionado, al ver el beso de Gerard Piqué y Clara Chía Marti. Por su parte, la presentadora Laura Roige manifestó, "he visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira, porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca, nunca le he visto así con la cantante".

Asimismo, dieron a conocer la supuesta reacción de la cantautora colombiana Shakira, tras ver al padre de sus hijos, muy cariñoso con su nueva pareja sentimental.

De acuerdo con las conductoras de "Socialité", se pusieron en contacto con una persona cercana a la familia de la cantante, quien aparentemente aseguró que Shakira "está muy enfadada por ver al padre de sus hijos con su novia en público".

Se dice que Shakira y Gerard Piqué, tenían un acuerdo tras su separación, el cual consistía en mantener en bajo perfil las relaciones amorosas que surgieran durante un año, para evitar caldear el ambiente mediático y lo más importante, por el bienestar de sus hijos Milan y Sasha.

La intérprete de temas como "Ojos así", "Ciega sordomuda", "Te felicito", "Waka Waka" y muchas más, estaría muy molesta con el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, por haber roto el acuerdo que tenían.

"Esta es la primera vez que Piqué acompaña a su novia a un sitio público, ya no se esconden y con esto, demuestran que su relación es pública, se dieron arrumacos delante de todo el mundo", señalaron las presentadoras del programa "Socialité".

¿Quién Clara Chía Marti, la mujer por la que Gerard Piqué, según, dejó a Shakira?

De acuerdo con el diario británico The Sun, Clara Chía Marti es una joven estudiante de relaciones públicas, a quien Piqué habría conocido cuando ella era mesera de un bar nocturno en Barcelona, España. Además, la joven estaría trabajando en su productora Kosmos.

Aunque la separación de Shakira y Piqué se confirmó en junio de este año, el futbolista y Clara, presuntamente llevan juntos desde hace unos meses. "Se han estado viendo durante meses, ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina organizando eventos, han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando".

Te recomendamos leer:

Este diario británico, asegura que las personas más cercanas de Gerard Piqué y Clara Chía Marti, ayudaron a que esta relación amorosa se mantuviera en secreto. Ella habría borrado todo rastro de redes sociales, para que los medios de comunicación no lograran saber su identidad.