Así han sido los días de aislamiento de Camila Cabello y Shawn Mendes

Estados Unidos.- Recientemente Camila Cabello y Shawn Mendes volvieron a compartir sus voces unidas para sus millones de seguidores alrededor del mundo, pero en esta ocasión de una manera muy distinta, ya que han presentado su primer tema navideño, el cual cuenta ya con un video oficial muy casero en donde vemos cómo han sido los últimos días de los cantantes en casa por el confinamiento debido al Covid-19.

El tema titulado 'The Christmas Song' deja ver un poco más allá de la relación de estos jóvenes cantantes, mostrando lo bien que han pasado sus días de diciembre entre las luces de Navidad, tomando chocolate caliente, conviviendo frente a la fogata y utilizando algunos suéteres oversize con diseños de la temporada, pero no sólo eso, también días enteros dentro del estudio.

Además, se muestran al lado de sus perros, sus familiares, decorando un gigante árbol navideño, disfrutando de románticos paseos entre las luces de Navidad. "Feliz Navidad para ti y para los tuyos", terminan el romántico video los cantantes, cuyo propósito es uno muy especial, ya que han revelado que todas las transmisiones apoyarán a las personas más necesitadas y también han hecho un donativo de $100,000 dólares a Feeding America, una de las más grandes organizaciones del mundo que lucha en contra del hambre con más de 200 bancos de alimentos que ayudan a más de 46 millones de personas a través de despensas de alimentos, comedores públicos, refugios y otras agencias comunitarias.

"¡En esta temporada navideña, es más importante que nunca difundir amor y bondad a todos! Shawn y yo queríamos enviarles todo nuestro amor a ustedes, seres humanos increíbles, así que preparamos algo especial para ustedes, nuestra interpretación de #TheChristmasSong", reveló Camila Cabello a través de su perfil en Instagram para dar a conocer la noticia del nuevo video musical.

"¡Los amamos mucho a todos y esperamos que disfruten de esta canción durante unas vacaciones muy seguras y felices! ¡Serían nuestras vacaciones si visitara su sitio web y donara a uno de sus sectores y ayudara a su comunidad! Tienen sectores en todo el país. Hagamos que nuestro pequeño rincón del mundo sea más hermoso hoy", también contó. "Tarzán saluda", finaliza.

Más de seis millones de reproducciones logró este video hasta el momento. Los cantantes han revelado que el video fue dirigido y grabado por ellos mismos, así como por su cachorro Tarzán. "¡Cada transmisión apoya a los necesitados a través de @feedingamerica! Tienen sectores en todo el país, descubra dónde puede donar para ayudar a su comunidad, también conocida como el pequeño rincón del mundo. No podemos cambiar el mundo, pero podemos mejorar un poco nuestro rincón", compartió Camila Cabello.

Esta no es la primera vez que Camila Cabello y Shawn Mendes unen sus voces en un tema musical, en el pasado se escucharon éxitos como 'I know what you did last summer' y 'Señorita' que han plasmado la gran química que ambos comparten desde que se conocieron por allá en 2014 y que ahora figuran como una de las parejas favoritas del medio del entretenimiento.

Fue durante un tour del cantante Austin Mahone, exnovio de Camila, cuando Shawmila se conoció y con el paso del tiempo lograron una gran convivencia, sobre todo durante el backstage del tour 1989 de Taylor Swift cuando los dos fueron teloneros y decidieron comenzar a trabajar en una canción juntos, esta fue 'I know what you did last summer'.

Desde aquel momento en que trabajaron juntos, no se dejó de hablar sobre los cantantes, rumorando que mantenían un romance en secreto, pero ellos se dieron la tarea de acabar con los rumores, pues declararon que sólo eran muy buenos amigos, e inesperadamente, en 2019, deciden darse una oportunidad en el amor y logrando un gran éxito que ha permanecido desde aquel momento.