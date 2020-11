Así ignora Ingrid Coronado cuando la cuestionan por la salud de Fernando del Solar

Quién ha recibido muchos ataques de odio en redes sociales ha sido Ingrid Coronado de 46 años y es que desde que decidió separarse del padre de sus hijos, Fernando del Solar de 47 años, en 2015 muchos se le fueron encima a la exconductora cuando el famoso enfermó de cáncer.

Y es que muchos no soportaron que Ingrid Coronado no estuvieran en los momentos más difíciles de Fernando del Solar, por lo que sus redes sociales se convirtieron en un campo de odio, pero la guapa mujer lejos de ponerse a pelear con sus detractores, se ha centrado en el yoga, pues así ignora todo tipo de cuestionamientos.

En su cuenta de Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores es muy común ver a Ingrid Coronado haciendo yoga, ya se en su hogar, en un parque o en algunos de sus viajes, ella pone todo en manos de esta disciplina con la cual se libera de todo lo malo dejando en claro que los malos comentarios no harán que arruinen su vida.

Mientras tanto los fieles fans de Ingrid Coronado tratan de hacerla sentir mejor cuando comparte este tipo de reflexiones las cuales les llegan al corazón, ya que no dudan en ponerle los mejores deseas a la expresentadora de Venga la Alegría.

"Bendecido día hermosa, tu sonrisa me conquista igualmente te quiero", "Le preguntaron a Jhon Lennon cuando era niño que quería ser cuando fuera grande y el respondió, yo quiero ser feliz", "Claro Ingrid, estoy dispuesto, tu orientación será importante", "Muy cierto amarnos mucho para que los demás nos amen igual", le escribieron a Ingrid Coronado en las redes sociales.

Otra de las cosas que han ayudado a Ingrid Coronado a salir adelante de los ataques y prejuicios de la gente, es haberse salido de la televisión, pues como todos saben la famosa le puso una pausa a su carrera para disfrutar de su vida privada, la cual tenía descuidada debido a mucho trabajo, por lo que decidió poner un hasta aquí y lo fa disfrutado bastante.

SI echamos un vistazo a las redes sociales de Ingrid Coronado, podemos ver que durante su ausencia del espectáculo se fue de viaje junto a sus hijos el año pasado, además la vimos mucho más relajada incluso cambió su look, por lo que sus fans están muy felices por eso.

Mientras tanto Fernando del Solar quien libró el cáncer hace ya un par de años, se encuentra recuperándose de una recaída la cual tuvo, por los tratamientos que tuvo que llevar para recuperarse del cáncer, pues al parecer su cuerpo no estaba reteniendo las proteínas necesarias, por lo que está en proceso de recuperación desde su casa.

"Mi hígado no está como absorbiendo bien los nutrientes y por eso estoy bajando de peso. Los doctores me dijeron: 'Fer, hay que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema", dijo Fernando del Solar en el matutino Venga la Alegría cuando dijo que se retiraría por un tiempo del mundo del espectáculo para enfrentar su enfermedad.