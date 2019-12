Así inicio Irina Baeva su carrera al llegar a México

Sin duda alguna una de las actrices del momento es Irina Baeva y es que su popularidad ha crecido demasiado en los últimos meses por distintas razones, pues ha logrado protagonicos importantes, además de ser novia de Gabriel Soto quien antes está casado con Geraldine Bazán.

Pero muchos se han preguntado como llegó la actriz de origen ruso a México pues ella estudiaba periodismo en su país pero a los 18 decidió irse a estudiar al CEA en la Ciudad de México, donde empezó su carrera.

El primer proyecto en el que participó fue en Muchacha italiana viene casarse, donde el Guero Castro le abrió las puertas en el mundo de la televisión y aunque muchos empezaron a rumorar que era su nueva conquista como Angelique Boyer resultó todo lo contrario.

Fue a partir de ese melodrama que la fama de Irina comenzaba a despegar y en 2016 tuvo su primer protagonico en Vino el amor donde conoció a su actual novio Gabriel Soto y con quien se ha tenido que enfrentar a diferentes situaciones debido a que muchos no aceptan que el histrión terminará su matrimonio con la actriz.

Actualmente Irina se encuentra rodando su primera película con un elenco de primera y se encuentra disfrutando su amor con Gabriel Soto, quien defiende a la actriz de todos los ataques incluso Baeva ha tenido que desactivar los comentarios debido a los insultos que recibe.

Por su parte Geraldine Bazán se le ha ido con todo a la novia de su ex pues no quiere que sus hijas pequeñas convivan con ella, pero a Gabriel Soto no le importa las declaraciones que realiza la también actriz.